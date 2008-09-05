Japon uzmanlardan İstanbul için kötü haber

Boğaziçi Üniversitesi (B.Ü.) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün 140. yıl etkinliklerine katılmak için İstanbul’a gelen iki Japon deprem uzmanı, kentte yakın zamanda büyük bir deprem olma olasılığının çok yüksek olduğunu söyledi.



Yıldönümü etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla “Dünya Rasathaneler Forumu” düzenlendi. Foruma Almanya, İsrail, Japonya, Fransa, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerdeki rasathanelerden çok sayıda uzman katıldı. Forumun ilk gününde ağırlıklı olarak Kandilli Rasathanesi’nin geçmişten günümüze geçirdiği süreç ele alındı.



Tsunami tehlikesi az



Forum için Japonya’dan gelen iki uzman ise olası İstanbul depremiyle ilgili ürkütücü tahminlerde bulundu. Depremin önceden tahmini konusunda uzun yıllardır araştırmalar yapan Kakioka Rasathanesi Direktörü Yuzo İşikava, “Şu anda dünya üzerindeki hiçbir teknoloji depremi önceden haber verme yeteneğine sahip değil. Marmara’daki fay hareketliliğine bakıldığında büyük bir deprem olma olasılığı çok yüksek. Kişisel görüşüm ise önümüzdeki 10 yıl içinde İstanbul’da 6 şiddetinin üzerinde bir deprem olacağı yönünde” dedi.

İşikava ayrıca Marmara Denizi’nin bir iç deniz olması nedeniyle İstanbul’un ciddi bir tsunami tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını da sözlerine ekledi.



Önlemler yetersiz



Forumda deprem erken uyarı sistemleriyle ilgili bir sunum yapacak olan Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan Mitsuyuki Hoşhiba da, Marmara’da deprem ihtimalinin olduça yüksek seviyede olduğuna dikkat çekti. Hoşhiba, “İzmit’teki kırılmadan sonra deprem ihtimali çok yükseldi.

Ancak ne zaman olacağını bilemeyiz. Türkiye’de depremle ilgili ciddi bilimsel çalışmalar var ancak, hazırlık konusunda yapılanlar yeterli değil” diye konuştu.



2010 - 2014 en riskli yıllar



Öte yandan, foruma katılan eski Rasathane Müdürü Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara ise, kendisinin bir olasılık modeline göre yaptığı araştırmayı anlatarak, “Buna göre İstanbul’da her an bir deprem olabilir” dedi. Işıkara 2010-2014 yılları arasında depremin olma olasılığının çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

