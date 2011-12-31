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Ekonomi

Japon ürünlerine radyasyon kontrolü  ANKARA (A.A)

31 Aralık 2011 16:39

-Japon ürünlerine radyasyon kontrolü  ANKARA (A.A) - 31.12.2011 - Aralarında canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler, bitkisel ürünler, meşrubat, alkollü içkiler, sirke ve tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddelerin de olduğu Japonya menşeli ve/veya çıkışlı bazı ürünlerin ithalatında radyasyon kontrolü uygulanacak.  Ekonomi Bakanlığının, ''Japonya'dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği'' Resmi Gazetenin dünkü 3. Mükerrer sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.  Tebliğ, Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24'üncü fasılları arasında olan canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler, bitkisel ürünler, hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri, hazır yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar ile gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddelerden, 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünleri kapsıyor.  Buna göre, söz konusu ürünlerde ''Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği'', ''Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği'', ''Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği'' ve ''Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği)'' uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranacak.  Gümrük Tarife Cetvelinin 1-24'üncü fasılları arasında olup, söz konusu tebliğlerde yer almayan veya yer aldığı halde Tebliğ kapsamında uygunluk yazısına/belgesine tabi olmayan ve 11 Mart 2011 tarihinden sonra sevk edilen Japonya menşeli ve/veya çıkışlı ürünler için gümrük idareleri tarafından gümrük beyannamesinin tescili sırasında, Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranacak.  Anılan tebliğlerde yer alan hiçbir istisna veya muafiyet hükmü, söz konusu ürünlerin ithalatında uygulanmayacak.  Bu tebliğ ile ''Japonya'dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinde Radyasyon Kontrolüne Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'' yürürlükten kaldırıldı.  Tebliğ, yarından itibaren yürürlüğe girecek. 

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