Japon turist Mai'nin cenazesi Tokyo'ya gönderildi



Göreme'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Japon turist Mai Kuriharac'ın cenazesi bugün Japonya'ya uğurlandı. Nevşehir'den Ankara'ya getirilen Kuriharac'ın cenazesi buradan da THY'ye ait bir uçakla saat 13.20'de İstanbul'a getirildi.

Faik Kaptan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, görevliler tarafından uçaktan alınan Japon turist Mai Kuriharac’ın cenazesi THY ’nin kargo binasına götürüldü. Burada morga alınan Kuriharac’ın cenazesi akşam saat 17.10’da THY’nin TK-50 sefer sayılı uçağı ile Tokyo’ya gönderilecek.

Göreme beldesi Zemi Vadisi'nde yürüyüş yapan Japon turistler Mai Kuriharac ile Hoshie Teramatsu, bıçaklı saldırıya uğramış, Kurihara hayatını kaybetmiş, Teramatsu da yaralanmıştı.