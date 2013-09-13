Japon turist cinayetine bakan Başsavcı'dan: Yanlış yaptık ama yanlıştan da döndük

Ürgüp’te iki Japon turistin saldırıya uğradığı olayla ilgili olarak M.V.D. isimli kişiyi şüpheli olarak gözaltına alan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk eden Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Osman Nuri Güler, yapılan ‘yanlışlıkta’; söz konusu kişiyle esas fail F.U.’nun araçlarının benzerliği ve aracında bıçak çıkması gibi delillerin etkili olduğunu belirtti. Güler, "Sonuçta yanlış yaptık ama yanlıştan da döndük" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Osman Nuri Güler, makamında Japon ve Türk gazetecilere yaptığı açıklamada, Hoshie Teramatsu’nun fotoğraftan ve yüzleştirmede sonucunda M.V.D’yi teşhis etmesinin tutuklanmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Başsavcı Güler, tutuklanma sonrasında da soruşturma işlemlerine devam ettiklerini, delillerin toplanmasına çalıştıklarını vurguladı. M.V.D’nin olayın başından itibaren suçlamaları kabul etmediğini dile getiren Güler, “Şüpheli M.V.D’nin tutuklanması sonrasında aynı gece Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Mai Kurihara ve Hoshie Teramatsu’ya yapılan eylemlerin failinin, Ürgüp ilçesinde oturan ve tutuklu şüpheli ile akrabalık ilişkisi olduğu belirlenen F.U. olabileceği bilgisine ulaştık. Bunun üzerine F.U’nun evinde yapılan aramalar neticesinde saldırıya uğrayan Japon turistlere ait eşyalar bulundu. Olayda kullanılan araçta gerekli arama ve inceleme yapıldı. F.U. başsavcılığımızda alınan ifadesinde Japon turistlere yaptığı eylemleri tevilli olarak kabul etti. Bunun üzerine M.V.D reysen başsavcılığımız tarafından tahliye edildi. Sonuçta yanlış yaptık, ama yanlıştan da döndük” diye konuştu.



'M.V.D. ve F.U. birlikte yüzleştirildi'

Japon turistlere bıçaklı saldırı iddiası ile yakalan M.V.D. ve F.U’nun Hoshie Teramatsu’nun tedavi gördüğü Dr. İ. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi birlikte götürülerek yüzleştirildiğini kaydeden Güler, teşhis işlemlerinde Teramatsu’nun bu kez F.U’yu kesin olarak teşhis ettiğini ifade etti. Bu nitelikteki bir davanın çok uzun sürmeyeceğini, dava açılmadan önce bütün delillerin toplanmış olacağını belirten Güler, soruşturma sırasında elde edilen delillerin değerlendirilmesine devam edildiğini, şüpheli F.U. hakkında en kısa zamanda iddianame hazırlanarak Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi ’ne atılı suçlardan dolay dava açılacağını kaydetti.



Yaralı turiste tecavüz etmiş

İddianamede şüphelinin verdiği ifadelere çok şaşırılacağını ve olayın cinsel amaçlı yapıldığının açık olduğunu ifade eden Güler, şunları söyledi:

“Zaten Japon Teramatsu kendilerine saldıranın tek kişi olduğunu beyan etti. Tecavüzün nasıl yapıldığı iddianamede açıklanacak. F.U’nun iki Japon turistten yaralı olana tecavüz ettiği belirlendi. DNA testlerini çabuklaştırmak için çalışıyoruz. Zaten iddianame 30 gün içinde hazırlanır.” Başsavcı Güler, basın toplantısında sadece fotoğraf çekilmesine izin verdi, görüntü alınmasına izin vermedi.