Japon Televizyonu: '10 bin kişiden haber yok'

T24 - Japonya’da dün meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından Minamisankri kentindeki yaklaşık 10 bin kişiden haber alınamadığı bildirildi. Devlet televizyonu NHK’daki haberde, bir liman kenti olan Minamisanriku’nun ülkenin kuzeydoğusunda yer aldığı ve Miyagi bölgesi yetkililerinin, tsunaminin ertesinde bu kentteki yaklaşık 10 bin kişiden haber alınamadığını söyledikleri ifade edildi.



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KARE KARE JAPONYA DEPREMİ



Japonya’da, Fukuşima 1 nolu nükleer elektrik santralinden gelen patlama sesinin ardından dumanların yükseldiği bildirildi.

Jiji haber ajansı, polise dayanarak, daha önceki saatlerde nükleer reaktörde erime olduğu uyarısında bulunulan Tokyo Elektrik şirketi’nin (TEPKO) Fukuşima nükleer santralinden patlama sesi duyulduğunu ve tesisten dumanların yükseldiğini belirtti.

Japonya’da dün şiddetli depremin ardından kuzeydoğu kıyılarını tsunaminin vurmasından sonra nükleer reaktörde hasar meydana gelmişti. Nükleer santralde radyasyon sızıntısı riskinin ise az olduğu kaydedilmişti.





Hükümet radyasyon oranında artış olduğu iddiasını yalanladı

Japon hükümet sözcüsü Yukio Edano, ülkede dün meydana gelen şiddetli deprem ve tsunaminin ardından bugün patlama olan nükleer tesisteki reaktörü çevreleyen metal korumanın hasar görmediğini ve tesis çevresinde radyasyon oranında artış tespit edilmediğini söyledi.

Edano, tesis çevresindeki radyasyon oranının artmadığı gibi azaldığını belirterek, reaktördeki basınçtaki baskının da gerilediğini kaydetti.

Japonya’nın tarihindeki en şiddetli deprem ve yol açtığı tsunaminin ardından bugün başkent Tokyo’ya 240 kilometre uzaklıktaki 40 yıllık Fukuşima 1 nolu nükleer elektrik santralinde patlama meydana gelmiş ve bir nükleer reaktörün bulunduğu binanın duvarları yıkılmıştı. Nükleer santralde sızıntı olduğu bildirilirken, tesisin 20 kilometre yarı çapı alanındaki bölgede bulunanların tahliye edilmesi talimatı verilmişti.

Nükleer reaktörün bulunduğu binada, soğutma sisteminin bozulduğu, baskı ve sıcaklık oluştuğu belirtilmişti.





"Hükümet, santral yakınında oturanlara iyot tableti dağıtacak"

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Japon yetkililerinin kuruma, dünkü depremden etkilenen nükleer elektrik santrali yakınında oturanlara iyot tableti dağıtmaya hazırlandıklarını bildirdiğini açıkladı.

Merkezi Viyana’da bulunan UAEK, Japon yetkililerinin, nükleer tesisteki patlamayla ilgili kurumu bilgilendirdiğini ve "reaktör korunun (kalbinin) durumunu incelediklerini" kaydettiklerini bildirdi.

UAEK açıklamasında, Japon yetkililerinin ayrıca nükleer tesisin bulunduğu bölgedeki halka iyot dağıtmak için hazırlandıklarını da haber verdikleri belirtildi. İyotun, radyasyona maruz kalınması durumunda vücudun korunmasına yardım için kullanılabileceğine işaret ediliyor.

Açıklamada, UAEK’nun teknik yardım önerisini yinelediği kaydedilerek, yardım için Japon hükümetinin talepte bulunması gerektiği vurgulandı.

Japonya’nın tarihindeki en şiddetli deprem ve yol açtığı tsunaminin ardından bugün başkent Tokyo’ya 240 kilometre uzaklıktaki 40 yıllık Fukuşima 1 nolu nükleer elektrik santralinde patlama meydana gelmiş ve bir nükleer reaktörün bulunduğu binanın duvarları yıkılmıştı.

Tesisin 20 kilometre yarı çapı alanındaki bölgede bulunanların tahliye edilmesi talimatı verilirken, hükümet en son, tesis çevresindeki radyasyon oranının düşük olduğunda ısrar etmişti.





Tahliye edilecek alan genişletildi

Japonya’da yetkililer, şiddetli depremde zarar gören Fukuşima santrallerinin etrafındaki tahliye alanının yarıçapının 20 kilometreye çıkarılmasına karar verdi.

Japon medyasındaki haberlerde, kabine tarafından talimatı verilen bu ek önlemin, Fukuşima’nın reaktörlerinden birini barındıran binanın yıkılmasına neden olan patlamadan sonra alındığı duyuruldu.

Reaktörde soğutma ve basınç yükselmesi gibi sorunlar olduğu belirtilmişti.

Hükümet sözcüsü Yukio Edano, düzenlediği basın toplantısında, "Halkın güvenliğini sağlamak için yetkililerin bütün önlemleri aldığını" kaydetti.





"Patlamanın sebebi hidrojen olabilir"

Dünya Nükleer Birliği, Japonya’daki 8,9’luk depremden sonra Fukuşima’daki nükleer enerji santralinin Daiichi 1 reaktöründe meydana gelen patlamanın sebebinin hidrojen olabileceğini bildirdi.

Merkezi İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan birliğin iletişim müdürü İan Hore Lacy, olayın, hidrojen tutuşması sonucu meydana gelen hidrojen patlaması olduğunu düşündüğünü belirterek, "Eğer hidrojen tutuştuysa yok olur gider, fazladan bir tehlike oluşturmaz" dedi.

Lacy, eldeki bilgilere göre reaktörde belirli bir radyasyon tehlikesi olmadığını, ancak durumu tam olarak bilmediklerini, bununla birlikte ortada radyasyon sızıntısı olduğunu varsayacak bir gerekçe bulunmadığını vurguladı.



Reaktörün çatı ve duvarları çöktü

Japonya’daki Fukuşima 1 nolu nükleer elektrik santralindeki patlamada birçok santral çalışanının yaralandığı bildirildi.

Devlet televizyonu NHK’deki haberde, santraldeki reaktörün çatısının ve duvarlarının çöktüğü belirtilirken, televizyonda, sızıntıya karşı pencere ve kapılarda koruyucu önlemler alınması yönünde çağrılar yapılmaya başlandı.



Radyoaktivite 1 saatte 1 yıllık seviyeye geldi!

Japon hükümeti, Fukuşima 1 nolu nükleer elektrik santralinde meydana gelen patlamanın ardından santrale ’süper itfaiyecilerin’ gönderildiğini duyurdu.



Kyodo ajansındaki haberde ise, santraldeki radyoaktivite oranının bir saatte bir yıllık seviyenin eşiğine geldiği bildirildi.



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Japonya'dan "acil" bilgi bekliyor

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), dün şiddetli deprem ve tsunaminin vurduğu Japonya’da Fukuşima 1 nolu nükleer elektrik santralinde patlama meydana geldiğine ilişkin basın yayın organlarından öğrendikleri haberlerin ardından, Japon yetkililerden acil bilgi istediklerini bildirdi.

Merkezi Viyana’da bulunan UAEK’nın yetkilisi, "Meydanın haberlerinden bilgimiz var ve acil olarak daha başka bilgi bekliyoruz" dedi.

Japon Jiji haber ajansı, başkent Tokyo’ya 240 kilometre uzaklıktaki 40 yıllık nükleer elektrik santralinin Daiçi 1 reaktöründe patlama olduğunu duyurmuştu.