Japon siyasetinde kadın gücü





JDP’nin ‘Prenses Birliği’ adını taktığı ve ‘kadın siyasi suikastçiler’ esprilerine yol açan 30’lu yaşlardaki kadın adayları, iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin on yıllardır kalesi konumundaki en önemli seçim bölgelerinde kelli felli erkeklere karşı yarışıyor.Bunlardan biri olup “Japonya’yı değiştirmek istiyoruz” diyen pembe giyimli 33 yaşındaki eski turizmci Mieko Tanaka, Işikava bölgesini 40 yıldır elde tutan 72 yaşındaki eski başbakanlardan Yoshiro Mori’ye rakip oldu. Mori, bölgeyi bisikletle dolaşan rakibesine “Sadece genç ve güzel bir vücudu olduğu için aday gösterilmiş” diye diş gösteriyor.Tokyo’nun kuzeyinde de yine eski başbakanlardan 73 yaşındaki Yasuo Fukuda’yı 44 yaşındaki kadın televizyon muhabiri Yukiko Miyake terletiyor. JPD, sıkıcı siyasi yaşamı değiştirecek, muhafazakâr yaşlı erkek dönemini bitirecek ehil adaylar gösterdiğinde ısrarlı. Basın, ‘Prenses birliği büyük başları ablukaya aldı’ gibi başlıklarla kadın adaylara büyük ilgi gösteriyor. Mecliste kadın vekil oranı yüzde 9 iken, bu seçimdeki adayların yüzde 17’si kadın.