Japon siyasetinde kadın gücü

Japonya'da merkez sol Japon Demokrat Partisi (JDP), bir ilke imza
atarak, erkek siyasetçilere karşı kadın gücünü
harekete geçirdi
JDP’nin ‘Prenses Birliği’ adını taktığı ve ‘kadın siyasi suikastçiler’
esprilerine yol açan 30’lu yaşlardaki kadın adayları, iktidardaki
Liberal Demokrat Parti’nin on yıllardır kalesi konumundaki en önemli
seçim bölgelerinde kelli felli erkeklere karşı yarışıyor.
Bunlardan biri olup “Japonya’yı değiştirmek istiyoruz” diyen pembe
giyimli 33 yaşındaki eski turizmci Mieko Tanaka, Işikava bölgesini 40
yıldır elde tutan 72 yaşındaki eski başbakanlardan Yoshiro Mori’ye
rakip oldu. Mori, bölgeyi bisikletle dolaşan rakibesine “Sadece genç ve
güzel bir vücudu olduğu için aday gösterilmiş” diye diş gösteriyor.
Tokyo’nun kuzeyinde de yine eski başbakanlardan 73 yaşındaki Yasuo
Fukuda’yı 44 yaşındaki kadın televizyon muhabiri Yukiko Miyake
terletiyor. JPD, sıkıcı siyasi yaşamı değiştirecek, muhafazakâr yaşlı
erkek dönemini bitirecek ehil adaylar gösterdiğinde ısrarlı. Basın,
‘Prenses birliği büyük başları ablukaya aldı’ gibi başlıklarla kadın
adaylara büyük ilgi gösteriyor. Mecliste kadın vekil oranı yüzde 9
iken, bu seçimdeki adayların yüzde 17’si kadın.