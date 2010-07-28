-JAPON PETROL TANKERİNDE PATLAMA DUBAİ (A.A) - 28.07.2010 - Japonya gemicilik şirketi Mitsui O.S.K. Lines'a ait bir petrol tankerinde, Hürmüz boğazı yakınından geçtiği sırada bir patlama meydana geldi. Şirketten yapılan açıklamada, M.Star adlı tankerdeki patlamanın, bir saldırı sonucu meydana geldiğinin sanıldığı bildirildi. Patlamanın petrol sızıntısına yol açmadığı ve sadece bir kişinin hafif yaralandığı kaydedildi. Şirket sözcüsü Eiko Mizuno, "Patlamanın büyük ihtimalle bir saldırı sonucu meydana geldiğine inanıyoruz. Geminin bu kısmında patlamaya yol açabilecek hiçbir şey yok" diye konuştu. Japonya'nın Toprak Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirliklerinin Das adasından, Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Çiba Limanına 270 bin ton petrol taşıyan tankerdeki patlamaya bir saldırının yol açmış olduğu sonucuna varmak için erken olduğu ancak bu ihtimalin gözardı edilemeyeceği belirtildi. Bahreyn'de bulunan Amerikan Donanmasına bağlı 5. Filo'dan Deniz Binbaşı Amy Derrick Frost da yaptığı açıklamada patlamayı soruşturduklarını belirterek, "Halen patlama hakkındaki ayrıntıları öğrenme sürecindeyiz" dedi.