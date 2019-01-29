Japon otomobil devinden Türkiye kararı

Japon otomobil devi Toyota, Türkiye’de dizel otomobil satışını durdurma kararı aldı. Otomobil devi, Türkiye’de artık sadece hibrit ve benzinli motor satacak.

Dünyayı sarsan emisyon skandalı sonrası otomotiv dünyasında taşlar yerinden oynadı. Donanımhaber'den Yusuf Akbaş'ın haberine göre, emisyon skandalının ardından Avrupa'da getirilen yasaklar ve kısıtlamalarla satışları düşen otomotiv devleri, dizel araç üretmeme kararı almaya başladı. Bunların başında da Japon devi Toyota geliyor.

2018 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda araçlarını sergileyen Toyota, 2018 yılı içerisinde Avrupa'da dizel otomobil satışlarına son vereceğini duyurmuştu.

Otomotiv dünyasını sarsan kararla ilgili Toyota Avrupa'dan yapılan açıklamada "Ana stratejimiz hibrit modeller. Geleceğe bakıyoruz ve dizeller için daha az talep görüyoruz" ifadeleri yer almıştı.

Türkiye'de dizel satışını durduran ilk marka oldu

Alınan kararın ardından İtalya başta olmak üzere Avrupa'da dizel üretimini durduran Toyota, Türkiye'de de dizel otomobil satışını sonlandırdı. Japon devi Türkiye'de dizel otomobil satışını bitiren ilk marka oldu.