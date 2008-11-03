Japon 'Obama' kasabasını da heyecan sardı

Japonya'nın Obama kasabası, ABD Başkanlığı için yarışan Demokrat Partili adaşı Barack Obama için gün sayıyor



Adaşlık, balıkçılıkla geçinen bir kasaba olan Obama'ya yeni bir heyecan getiriyor. Seçim sürecini takip eden ve seçim gecesi nefeslerini tutarak sonucu bekleyecek olan Obamalılar, sonuçların açıklanmasının ardından büyük parti yapmayı planlıyor.



Obama'nın başkan seçilmesini uman kasaba sakinleri, seçildikten sonra Obama'nın kasabalarını ziyaret etmesini bekliyorlar.



'Obama Kızları'



Sakinleri "Obama'yı seviyorum" yazılı tişörtlerle dolaşan kasabada, Honolulu doğumlu Obama için "Obama Kızları" adlı bir hula dansı grubu da oluşturulmuş. Grup, Obama'nın kazanması durumunda, göreve başlama törenine de gitmeyi planlıyor.



Obama'nın seçilmesiyle birlikte, nüfusu 32 bin olan kasabalarının da gündeme geleceğini düşünen Obamalılar, adaşlık avantajını şimdiden ticari avantaja dönüştürmüş durumda. Kasabada satılan, tişörtten balık burgere kadar her şeye Obama adı veriliyor.



Japonlar Obama'yı destekliyor



Obama sevgisi sadece adaşı kasabada değil Japonya genelinde de göze çarpıyor. Asahi Shimbun adlı yerel gazetenin 3500 okuyucusu arasında yapılan anket, katılımcıların yüzde 73'ünün, oy kullanma hakkına sahip olsalardı Obama'ya oy vereceğini ortaya koydu.

