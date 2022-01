Japon milyarder Yusaku Maezawa'nın uzay yolculuğu başladı

Rusya'nın yıllar sonra gerçekleştireceği ilk uzay yolculuğuna çıkan Japon milyarder Yusaku Maezawa Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Rus Soyuz-2.1a füzesiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatıldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2009 yılından bu yana ziyaret edecek ilk uzay turisti olan Japon milyardere yardımcısı ve Rus kozmonot Aleksandr Misurkin eşlik ediyor.

Turistler uzay istasyonunda bilimsel bir çalışmaya katılacak. Aynı zamanda ‘100 Things You Want MZ To Do In Space’ (MZ’nin uzayda yapmasını istediğiniz 100 şey) listesinden aktiviteler gerçekleştirilecek.