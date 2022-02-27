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Dünya

Japon milyarder, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'ya 8.7 milyon dolar bağışladı

Mikitani, bağışın insani yardıma, Ukrayna’da yaşanan şiddetten etkilenen insanlara gitmesini istedi

27 Şubat 2022 07:45

T24 Dış Haberler

Japon milyarder Hiroshi ‘Mickey’ Mikitani, Rusya’nın işgalini “demokrasi için bir zorluk” olarak niteleyerek Ukrayna hükümetine 8.7 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

Rakuten isimli e-ticaret sitesinin kurucusu Mikitani, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenki’den 8.7 milyon dolar değerindeki bağışın insani yardıma, Ukrayna’da yaşanan şiddetten etkilenen insanlara gitmesini istedi.

Mikitani, 2019 yılında Kiev’e gittiğini ve Zelenski ile tanıştığını hatırlattı. 

Japonya hükümeti de çok sayıda ülke gibi Moskova’ya yönelik ekonomiyi etkileyecek yaptırımlar açıklamıştı.

Rusya’nın Ukrayna işgali dördüncü gününe girdi.

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