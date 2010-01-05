Japon kültürünü keşfetmenin vakti

T24 - Japonya ile Türkiye'nin dostluğunun 120. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek '2010 Türkiye'de Japon Yılı' etkinlikleri başladı. "Türkiye ile Japonya, şimdi daha da yakın" sloganıyla yola koyulan yıl kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanında bir yıl boyunca tiyatrodan sinemaya, sergilerden konserlere, panellerden açık oturumlara iki ülkenin kültürünü birbirine yaklaştıracak pek çok etkinlik düzenlenecek.





Biraz tarihin koridorlarında koşturalım. 1887'de Japonya İmparatoru Meiji'nin yeğeni Prens Komatsu, eşiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nu ziyaret eder. Sultan II. Abdülhamid bu ince davranış karşısında Tuğamiral Osman Paşa komutasındaki Ertuğrul Firkateyni'ni 650 mürettebatıyla Temmuz 1889'da Japonya'ya gönderir. Haziran 1890'da heyet Yokohama Limanı'na ulaşır. Osman Paşa, nişanı İmparator Meiji'ye takdim eder. Eylül 1890'da dönüş yolculuğuna çıkarlar. Ertuğrul Firkateyni, Kobe'ye doğru yol alırken Kishu açıklarında tayfuna yakalanır. Şiddetli rüzgâr ve büyük dalgalar arasında firkateyn, kayalıklara çarpar ve batar. Bu olay 587 mürettebatın ölümüyle sonuçlanan büyük bir facia olarak tarihe geçer. Bu esnada, 69 denizci kurtarılır. Bunlar Japon Donanması'na ait gemilerle İstanbul'a ulaştırılır. Kazazedeler ve geride kalan aileleri için de Japonya'da yardım toplanır. Faciadan sonra Türkler ve Japonlar arasında sonra sıcak bağlar oluşur.

Bu elim kaza, günümüzde iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin başlamasına vesile olarak görülüyor. Japonya ile Türkiye'nin dostluğunun 120. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek '2010 Türkiye'de Japon Yılı' etkinlikleri dün Ankara'da Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi'ndeki açılış töreniyle başladı. 'Türkiye ile Japonya, şimdi daha da yakın' sloganıyla yola koyulan Japon yılında tiyatrodan sinemaya, sergilerden konserlere, panellerden açık oturumlara pek çok etkinlik düzenlenecek. Bir yıl boyunca iki ülkenin kültürü birbirine daha yakın olacak. Daha da ötesinde Japonya yılı etkinlikleri İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleriyle birlikte düşünülünce ortaya çok renkli bir tablo çıkıyor.

Tokyolu genç sanatçı Tooru Noritomi'nin Türk ve Japon bayraklarıyla bezenmiş logosunu bir yıl boyunca görmeye hazır olun. Etkinlik mekânları İstanbul ile sınırlı değil. Konya, İzmir, Mersin, Ankara, Edirne, Eskişehir, Amasya, Safranbolu ve Kaman gibi Türkiye'nin farklı kentleri de bu coşkuya katılacak.

'2010 Türkiye'de Japonya Yılı' yürütme kurulunun hedefleri, etkinliklerin amacını özetler gibi: "Japonya'nın güzelliklerini yakınlaştıralım, dostluğumuzun çapını genişletelim, işbirliğimizi geleceğe taşıyalım". Yıl boyunca sanatseverleri ücretsiz pek çok etkinlik bekliyor: "Taketori Monogatari-Prenses Kaguya'nın Hikâyesi" adlı gölge oyunu, Sabancı Müzesi'nde 'Kaligrafi: Farklı Tarih, Farklı Gelenek, Tek Yürek', Topkapı Sarayı'nda 'Japonya'nın 5000 Yıllık Güzellikleri', Yıldız Sarayı'nda 'Resm-i Dostluk' adlı sergi ve "Akira Kurosawa'nın Doğumunun 100. Yıldönümü Sergisi" ile Film Festivali.



Japon çağdaş tiyatrosu

Ruhunu ve bedenini Noh sanatçısı olarak mükemmelleştirmeye adayan bir adamı konu alan 'Restoran', gerçek ve hayalin birbirine karıştığı bir sınırın hikâyesi. Japonya'nın ünlü Noh tiyatrosu sanatçısı Dr. Naohiko Umewaka'nın bu oyunu, 6 Ocak'ta saat 20.00'de Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde, 9 Ocak'ta saat 20.00'de ise İstanbul Devlet Tiyatrosu Cevahir 1 Sahnesi'nde Türkçe olarak sahnelenecek.



İstanbul'da Japon filmleri festivali

15-17 Ocak günlerinde İstanbul G-Mall Sineması'nda Japonya sinemasından örnekler sunulacak. Festivalde 'Sevgili Doktor', 'Zirve-Nirengi Taşı Kayıtları', 'Etrafımızdakiler', 'Yamazakura-Yaban Kirazı Çiçekleri', 'Nasıl Kendim Oldum', 'Dün Hiroşima'da, Bugün Hiroşima'da', 'Yarının Anıları' adlı yedi film gösterilecek.



Japon danslarından örnekler

Kimono giymiş dansçı ve modellerin Japon müziği eşliğinde performansının yer alacağı etkinlik 5 Ocak'ta Ankara Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde, 7 Ocak'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak.



Ondekoza'dan davul konseri



Davulcu Ichitaro, flütçü Nakamura Masaki ve davulcu Sato Akihiro'dan oluşan Ondekoza grubu, 5 Ocak'ta Ankara Türk Japon Vakfı Kültür Merkezi'nde, 8 Ocak'ta İstanbul CRR'de, 9 Ocak'ta Yalova Halk Eğitim Merkezi'nde olacak.



Kurosawa filmleri ve sergisi

Dünyaca ünlü japon yönetmen Akira Kurosawa'nın filmleri ile yönetmene ait kişisel eşyaların sergisi 9-10 Ocak'ta Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde olacak.

