Japon kasabası, ayıları caydırmak için ‘’Canavar Kurt’’ robotları kullanıyor

Bir Japon kasabası, kırsal kesimde giderek daha tehlikeli hale gelen ayıları korkutmak için robot kurtları yerleştirdi.

Guardian'ın haberine göre; Kuzey'deki Hokkaido adasındaki Takikawa kasabası, Eylül ayında mahallelerde dolaşan ayıları bulduktan sonra iki ‘‘Canavar Kurt’’ robotu satın alıp kurdu. Şehir yetkilileri o zamandan beri ayılarla karşılaşılmadığını söyledi.

Ulusal yayın kuruluşu NHK, Japonya'daki ayı gözlemlerinin beş yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ve çoğunlukla batı ve kuzey Japonya'daki kırsal alanlarda meydana geldiğini bildirdi. 2020'de şimdiye kadar ikisi ölümcül olmak üzere düzinelerce saldırı gerçekleşti. Hükümeti, tehdidi ele almak için geçen ay bir acil durum toplantısı düzenlemeye yöneltti.







Canavar Kurt'un dört bacağı, tüylü gövdesi, sarı yelesi ve kırmızı, parlayan gözleri var. Hareket dedektörleri etkinleştirildiğinde, başını hareket ettirir, ışıkları yakar ve kurt ulumasından makine seslerine kadar değişen sesler çıkarır. Üretici Ohta Seiki, 2018'den beri yaklaşık 70 adet sattı.

Gerçek Japon kurdu, bir asırdan fazla süre ve nesli tükenmek üzere avlanmadan önce, ülkenin orta ve kuzey adalarında dolaştı.

Takikawa şehir yetkilileri, ayıların Kasım ayı sonlarında kış uykusuna girmeden önce yiyecek ararken daha aktif ve tehlikeli hale geldiğini söyledi.



Yerel medyaya göre, bu yıl vahşi doğada meşe palamudu ve fındık sayısındaki azalma, hayvanları besin bulmak için kasabalara daha yakın bir yere gitmeye sevk etmiş olabilir.