Japon gazeteciler adliye önünde darp edildi

Dünden bu yana Nevşehir'de yaşanan vahşet Türkiye'de gündem oluşturdu Bugün adliye çıkışında zanlının yakınları görüntü almaya çalışan Türk ve Japon gazetecilere saldırdı, pet şişe fırlattı. Polisin engellemede yetersiz kaldığı olayda, bazı Japon gazeteciler darp edildi. Sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılan o görüntüler ise oldukça tepki çekmeye devam ediyor.

Nevşehir Göreme 'de Japon turistlere saldırarak birini öldüren ve birini de yaralayan saldırganın, öldürdüğü turiste tecavüz de ettiği ortaya çıkmış, olay her iki ülkede de derin bir yankı uyandırmıştı.

Gözaltına alınan zanlı, “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmek, nitelikli cinsel saldırı, cebir veya şiddet kullanarak kişileri hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından tutuklandı.

Japon gazeteciler darp edildi

Adliyeden çıkarılışı sırasında zanlının yakınları görüntü almaya çalışan Türk ve Japon gazetecilere saldırdı, pet şişe fırlattı. Polisin engellemede yetersiz kaldığı olayda, bazı Japon gazeteciler darp edildi. Sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayılan o görüntüler ise oldukça tepki çekmeye devam ediyor.