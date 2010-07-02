Japon eşiyle girdiği hukuk mücadelesini kazanan Türk baba ortaya çıktı

T24- Japon eşi 45 yaşındaki Michiko Nizhizuka'dan olan kızı 5 yaşındaki Kader'in velayetini almak için başlattığı hukuk mücadelesi lehine sonuçlanan Gaziantepli baba 32 yaşındaki Fevzi Deniz, kararı öğrenir öğrenmez ortaya çıktı. Fevzi Deniz, kızıyla birlikte Antalya'ya gittiğini ve orada bir ev tutarak adaletin yerini bulmasını beklediğini söyledi.
İşçi Fevzi Deniz, 6 yıl önce turist olarak gittiği Japonya
'nın Tokyo
kentinde Michiko Nizhizuka ile tanışıp evlendi ve bu ülkeye yerleşti. Çift, evliliklerinin ilk yılında dünyaya gelen çocuklarına da Kader adını verdi. Her ikisi de fabrikada işçi olarak çalışan çift, kızlarıyla birlikte 2008'in Kasım ayında aile ziyaret için Gaziantep
'e geldi. Burada Fevzi Deniz, Türk geleneklerine göre yetişmesini istediği kızını ailesinin yanında kalmasına karar verdi. Anne, bu karara karşı çıkınca aralarında anlaşmazlık yaşanmaya başladı. İzin süreleri dolan Fevzi Deniz, eşi Michiko'yu birkaç gün sonra kendisinin de geleceğini belirterek Japonya'ya dönmesi için ikna etti. Ülkesine dönen anne, kızının velayetini alabilmek için dava açtı. Bu durumu haber alan Deniz bir daha Japonya'ya dönmedi ve kızı ile Gaziantep'te ailesiyle birlikte yaşamaya başladı.İLK KARAR JAPON ANNE LEHİNEYDİ
Gaziantep'te görülen velayet davaları sonunda 1'inci Çocuk Mahkemesi, 15 Mayıs 2009'daki duruşmada, uzman pedagogların yaptığı inceleme sonucunda ‘çocuğun yaşının çok küçük olduğu ve 4 yaşındaki bir çocuğun anne sevgisine ihtiyaç duyduğu için anneye verilmesi gerektiği’ yönündeki raporunu dikkate alarak Kader'in annesine verilmesini kararlaştırdı.
Kızının Japonya'ya gitmesi halinde bu ülkenin yasalarına göre bir daha göremeyeceğini bilen Fevzi Deniz, kızını alarak Gaziantep'i terk etti. Tüm aramalara rağmen bulunamayan ve hakkında babası Doğan Deniz ile birlikte tutuklama kararı çıkartılan Fevzi Deniz, avukatı aracılığı ile hem boşanma
ve hem de velayet davası açtı.İKİNCİ KARAR BABA LEHİNE
29 Haziran 2010'da Gaziantep Aile Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasında mahkeme, Michiko Nizhizuka ile Fevzi Deniz'in boşanmasına, çiftin çocuklarının da velayetinin babada bırakılmasına Deniz ile babası hakkındaki tutuklama kararının da kaldırılmasına karar verdi.KARARI ÖĞRENİNCE ORTAYA ÇIKTI
Mahkeme kararını öğrenen Fevzi Deniz, kızıyla birlikte ortaya çıktı. Kızı ile avukatı Metin Kınacılar'ın ofisine giderek teşekkür eden Fevzi Deniz, yaklaşık bir yıldır kaçak hayatı yaşadığını belirterek, “Türk adaletine güveniyordum ve sonunda bu güvenim boşa çıkmadı ve adalet yerini buldu. Eğer kızım Japonya’ya gitmiş olsaydı, o ülkenin yasalarına göre bir daha kesinlikle kızımı göremeyecektim. Çünkü oradaki yasaya göre kızımın velayeti bana verilmiş olmasına rağmen Kader’i yuvaya verirlerdi ve ben sadece mahkemenin vereceği tarihlerde gidip görebilirdim” dedi.
Fevzi Deniz, eski karısı Michiko’nun dava açtığını duyunca kızını alarak Antalya'ya gittiğini ve süreç boyunca orada tuttuğu bir evde yaşadığını vurguladı.
Çekik gözleri ve sevimli hareketleriyle dikkat çeken küçük kız Kader ise “Ben babamla Türkiye
'de kalmak istiyorum. Türkiye’yi ve babamı çok seviyorum” diyerek çevresine gülücükler saçtı.