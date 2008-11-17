Japon ekonomisi yedi yıl sonra durgunluğa girdi

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin temmuz-eylül döneminde yüzde 0,1 daralarak 2001 yılından bu yana ilk kez "teknik durgunluğa" girdiği belirtildi. Japonya ekonomisinin ikinci çeyrekteki daralması da yüzde 0,9 olarak revize edildi.



Gayrisafi yurtiçi hasılanın temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 0,4 düştüğü kaydedilen açıklamada, nisan-haziran döneminde gayrisafi yurtiçi hasıladaki gerilemenin yıllık bazda yüzde 3,7 olarak revize edildiği, gayrisafi yurtiçi hasılanın ilk çeyrekte yüzde 4 büyüdüğü ifade edildi.



Ekonomistler, Japonya ekonomisinin yıllık bazda yüzde 0,1 büyüyeceğini tahmin ediyorlardı. Teknik durgunluk, bir ekonominin iki çeyrek arka arkaya negatif büyümesi olarak tanımlanıyor.



Japonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 daralması, küresel finansal krizin avro bölgesinin ardından dünyanın diğer büyük bir ekonomisini daha durgunluğa soktuğunu gösteriyor.



Ekonomi Bakanı Kaoru Yosano, yaptığı açıklamada, "küresel büyüme yavaşladığı için ekonomideki aşağı yönlü eğilim devam edecek" dedi. Yosano, "ABD ve Avrupa'da finansal krizin derinleşmesi, ekonomik yavaşlamanın artacağı kaygıları, borsalar ve döviz piyasalarında büyük dalgalanmalar yüzünden ekonomik koşulların daha fazla kötüleşebileceğini aklımızda tutmalıyız" diye konuştu.



Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Kiyohiko Nishimura da, piyasadaki sıkıntının sona ermediğini ifade etti.



Japonya Merkez Bankası, geçen ay gösterge faiz oranını yüzde 0,50'den yüzde 0,30'a çekmişti.



Geçen hafta cuma günü, AB'de ortak para kullanan 15 ülkenin dahil olduğu Euro Bölgesi'nin, ikinci çeyrekteki binde 2 küçülmenin ardından üçüncü çeyrekte de binde 2 daralarak 15 yıl aradan sonra durgunluğa girdiği açıklanmıştı.

