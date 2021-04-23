Japon bilim insanı, sağlık durumunu takip eden "e-deri" geliştirdi

Japonya'da araştırmacılar, insanların sağlık durumuna ilişkin sinyalleri takip edebilecek "ultra ince, hafif" elektronik deri icat ettiklerini duyurdu.

CNN'de yer alan habere göre, Tokyo Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden profesör Takao Someya'nın geliştirdiği giyilebilir sağlık teknolojisi, kişinin sağlık durumunu göğüs bölgesine yapıştırılarak takip edebiliyor.

Klinik testlerden geçmesi gereken ürünle ilgil Someya, üretim süreci için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Polivinil alkol isimli esnek bir materyalden yapılan elektronik deri, kalp atışı, nabız gibi sinyalleri tespit edebiliyor. Göğüs bölgesine yapıştırıldığında alınan kalp sinyalleri bağlanan bir akıllı telefona gönderiliyor ve doktorların uzaktan takip edebilmesini sağlıyor.

CNN'e konuşan Someya "E-deri giyilebilir teknolojinin gelecek nesli. Bugünün giyilebilir teknolojileri akıllı saat ve gözlük formunda. Deri ise ince, hafif, esnek ve uzun süre kullanılabilir" dedi.