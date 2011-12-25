Japon bilim adamları Van'daki binaları inceledi

T24 - Van’da meydana gelen depremlerin ardından, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinin yanı sıra Japonya'dan gelen bilim adamları kente gelerek incelemelerde bulundu. Bilim adamları, ağır hasarlı binaları tek tek gezip, santim santim ölçüm yaparak fotoğraflar çekti. Japonya’dan gelen Prof. Dr. Koiçhi Kusunoki, Van’da yapacakları araştırmanın sadece Türkiye ve Japonya’ya değil, tüm dünyaya yararlı bir çalışma olacağını söyledi.





Japonya Yokahama Ulusal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Koiçhi Kusunoki, burada detaylı bir inceleme yaptıklarını ve depremin ardından ağır hasar meydana gelen binaların hasarının neden kaynaklandığını öğrenmek için böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.



Van’daki binaların depremlere karşı iyi performans gösterdiğini de belirten Prof. Dr. Kusunoki, "Pek çok binada ciddi önemli hasar yok. Ve birçok bina da bu depremlerde iyi performans gösterdi. Buna karşılık çok kusurlu binalarda ise önemli hasarlar var. Birçok binanın taşıyıcı sistemlerine hasar olmamasına rağmen duvar işçiliğinde ki hatalar ve eksiklikler nedeniyle hasarlar oldu. Aslında bunlarda can kaybına ve yaralanmalara neden oluyor. Taşıyıcı sistem güçlü bile olsa bu konuda önlem alınması gerekiyor" dedi.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Dekanı ve İTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği Labaratuarı eş sorumlusu Prof. Dr. Alper İlke, Van’da yapılan incelemelerin sadece Türkiye’de değil başta Japonya olmak üzere bütün dünyada deprem alanında çalışan uzmanlarada önemli dersler ve bilgiler verileceğini söyledi. Yaptıkları incelemeye göre birçok binanın deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmadığını da belirten Prof. Dr. İlke, "Buradaki amacımız, farklı düzeyde hasar görmüş yapılarda detaylı bir inceleme yaparak nasıl bir zayıflık, nasıl bir hasara neden olmuş bunu araştırmak. Bu binaları deprem yönetmenliğine uygun olarak incelediğimiz zaman zaten bunların depreme uygun olmadığını düşünüyoruz. Ama tabiki görünen bir gerçek var binaların bir kısmı hasar görüyor. Hangi eksiklikler hangi hasara neden oluyor gelen bilim adamlarıyla araştırıp Japon uzmanların tecrübesini alarak en doğru şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz" dedi.



Van’da en çok merak edilen ve insanları korkutan artçı depremlerin binalar üzerindeki etkisini de cevaplayan Prof. Dr. İlke, "Van’da meydana gelen depremlerin ardından meydana gelen yaklaşık 7 bin artçı insanları korkutuyor. Eğer evlerde hiç bir hasar meydana gelmediyse bu bir sorun oluşturmuyor. Ama eğer evlerinde hasar meydana gelmişse tabiki bu bir risktir" diye konuştu.



Japon bilim adamları Van’ın ağır hasarlı binalarında inceleme yaparken, ellerindeki metre ile santim santim ölçüm yapıp bir yanda da fotoğraf çekip notlar aldı.