Japon Başbakanı'nın eşi de konuşmuştu

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinde dün gerçekleştirilen resepsiyonda, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in sebep olduğu gerginliğin yankıları devam ederken, Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliğindeki 29 Ekim resepsiyonu sırasında Japonya Başbakanı Akie Abe’nin eşinin de bir konuşma yaptığı ortaya çıktı.

Abe, 29 Ekim resepsiyonunda Türk-Japon dostluğu üzerine uzun bir konuşma yapmasının yanı sıra, Ertuğrul Fırkateyni Faciası konulu serginin açılışına da katıldı.

Japonya’dan 4 bakanın, 20’yi aşkın milletvekilinin de davetliler arasında yer aldığı ve yaklaşık 900 davetlinin katıldığı 29 Ekim resepsiyonu sırasında, konuklardan bayan Abe’nin de konuşma yaptığı, bakanların ise konuşma yapmadıkları öğrenildi.

Bayan Abe’nin bu jestine karşılık, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Japonya İmparatoru Akihito’nun 80. doğum günü vesilesiyle Japonya’nın Ankara Büyükelçiliğinde dün düzenlenen resepsiyona iştirak etmiş ve elçilik yetkililerince belirlenen program doğrultusunda katılımcılara hitaben bir konuşma yapmıştı.

Ancak Emine Erdoğan’ın konuşması, Genç’in “Sen hangi sıfatla konuşuyorsun?” biçimindeki sözlü müdahaleleriyle kesilmeye çalışınca salonda gerginlik yaşanmış; Genç olay sonrasında yaptığı açıklamalarda, bakanların bulunduğu bir ortamda Başbakanın eşinin konuşma yapamacağı iddiasında bulunmuştu.

AA’nın edindiği bilgilere göre Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Serdar Kılıç’ın 29 Ekim vesilesiyle düzenlediği ve bayan Abe’nin uzun bir konuşma yaptığı resepsiyona, o tarihte Japonya’da bulunan Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile CHP Milletvekili Emrehan Halıcı da katıldı.