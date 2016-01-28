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Ekonomi

Japon bakan böyle istifa etti

Bakan Akira Amari'nin adı bir inşaat şirketinden 103 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla anılmıştı

28 Ocak 2016 14:44

Adı rüşvet skandalına karışan Japonya Ekonomi Bakanı Akira Amari basın toplantısında kamuoyundan özür dileyerek istifa etti.

Hürriyet'in AFP'den aktardığı habere göre; 66 yaşındaki Akira Amari, düzenlediği basın toplantısında, “Parlamentonun bir üyesi olarak sorumluluklarımı düşünerek, kabine üyesi ve politikacı olmanın verdiği gurur ile bugün itibariyle görevimden ayrılıyorum” dedi. Japonya Ekonomi Bakanı Akira Amari, istifasını direkt olarak Japonya Başbakanı Shinzo Abe’ye sundu. Abe'nin Amari'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

Akira’nın istifasının Abe’nin liderliğine yönelik soru işaretleri çıkaracağına işaret ediliyor.

Amari’nin adını karıştığı skandal, ülkede yayın yapan Weekly Bunshun adlı derginin, Bakan ve yardımcılarının bir inşaat şirketinden en az 12 milyon Yeni (103 bin dolar) rüşvet aldığını iddia etmesi üzerine patlak verdi.

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