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Kültür-Sanat

Japon Bahçesi'nde buluşalım

İstanbul Japon Topluluğu, Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'nde cumartesi günü şenlik düzenleyecek.

29 Ekim 2009 02:00

T24 - 2010 Türkiye'de Japonya Yılı" etkinlikleri sürüyor.İstanbul Japon Topluluğu, Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi'nde Cumartesi günü şenlik düzenleyecek.

"Japon Bahçesi'nde buluşalım" başlıklı etkinlik cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Buluşmada "Japonya" konulu resim ve "Japon oyunları" yarışmasının da aralarında bulunduğu ödüllü yarışmalar yapılacak. "Japon Bahçesi'nde buluşalım" etkinliği, Cumartesi günü 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Japonya konulu resim ve Japon oyunları yarışmasının da aralarında bulunduğu ödüllü yarışmalar yapılacak.

Baltalimanı'ndaki Japon Bahçesi 2003 yılında kardeş şehir olan Shimonoseki Belediyesi’nin desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildi.

Halkın ziyaretine açık bahçede, bol yeşillikler içindeki bahçe, barındırdığı Çay odası, Japon kamelyası, şelale, küçük göl bulunuyor.

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