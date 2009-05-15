Japon annenin zaferi

Gaziantep 1. Çocuk Mahkemesi, "küçük bir çocuğun anne sevgisi ve şefkatine ihtiyacı olduğu" yönündeki pedagog raporunu dikkate alarak, 4 yaşındaki Kader'in annesine verilmesine karar verdi.



Gaziantepli Fevzi Deniz ile evli olan Japon Michiko Deniz'in, eşinin Türk adetlerine göre yetişmesi için dedesine bıraktığı 4 yaşındaki kızını alabilmek için yaptığı başvuru sonucunda, bugün Gaziantep 1. Çocuk Mahkemesinde karar duruşması görüldü.



Japon Michiko Deniz'in avukatı Sermet Atay, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını almak için Japonya'dan gelen Michiko Deniz'in başvurusu ve Gaziantep Çocuk Savcısı Bayram Kuş'un tedbir mahiyetinde talebi üzerine Gaziantep 1. Çocuk Mahkemesinde, Kader Deniz'in anne ya da babasına verilmesi konusunda karar duruşmasının görüldüğünü hatırlattı.



Uzman pedagogların yaptığı inceleme sonucunda, "çocuğun yaşının çok küçük olduğu ve 4 yaşındaki bir çocuğun anne sevgisine çok ihtiyaç duyduğu için anneye verilmesi gerektiği" yönünde bir rapor bildirdiklerini belirten Atay, raporun ardından çocuk mahkemesinin tarafları dinlediğini söyledi.



Avukat Sermet Atay, şunları kaydetti:



"Annenin, Japonya'dan gelmesiyle birlikte Kader de bugün babasıyla mahkemeye geldi. Ayrıca, Japon mahkemelerinde de boşanma ve velayet davası açılmış. Burada da baba Fevzi Deniz, boşanma ve velayet davası açmış. Ancak, çocuğun psikolojik durumunu göz önünde bulunduran mahkeme, acil olarak çocuk savcısının talebiyle bir tedbir mahiyetinde karar verdi.



Türk mahkemelerinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne,uluslararası hukuk kurallarına uyduğu bir kere daha tescillenmiş oldu. Gaziantep 1. Çocuk Mahkemesi, Kader'in annesine verilmesine karar verdi. Fakat hukuki olarak bir haftalık itiraz süreci işleyeceğinden Osmaniye Çocuk Mahkemesine dosya gidecek. Bir itiraz olursa itirazla ilgili karar verilecek, eğer itiraz olmazsa, Kader annesine kavuşacak ve annesiyle birlikte Japonya'ya dönecek. Bu bir haftalık sürede herhangi bir zarar görmeyeceği inancıyla mahkeme Kader'in babada kalmasına karar verdi."



Annenin sevinç gözyaşları



Michiko Deniz ise tercümanı ve Japonya'nın Ankara Büyük Elçiliğinde görevli Keiko Torigoe aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Sevindim çok teşekkür ederim. Kuzumdan ayrı kalmıştım. Türk adaletine güvendiğim için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Açıklama yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Michiko Deniz, çok sevinçli olduğunu belirtti.



Mahkeme salonunda annesini gören Kader Deniz'in, kucağına gelerek, annesine sarıldığı ve sohbet ettiği öğrenildi.



Michiko Deniz'in, kızı Kader'e Japonya'dan gelirken çeşitli oyuncaklar getirdiği ve bunları mahkeme salonunda kızına verdiği kaydedildi.



Bu arada, duruşmadan kucağında kızı Kader ile birlikte ayrılan baba Fevzi Deniz, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



Olay



Gaziantepli bir Türk ile evli olan Japon Michiko Deniz, eşinin Türk adetlerine göre yetişmesi için dedesine bıraktığı 4 yaşındaki kızını alabilmek için hukuk mücadelesi başlatmıştı.



Japon Michiko Deniz, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçesinde, 2004 yılında turistik bir gezi için Japonya'ya giden Gaziantepli Fevzi Deniz ile Tokyo'da tanıştığını, daha sonra evlenerek, oraya yerleştiklerini belirtti.



Geçen yılın kasım ayında kızıyla birlikte Gaziantep'teki baba evine gelen eşinin, 4 yaşındaki Kader Deniz'i Türk örf ve adetlerine göre yetişmesi için dedesine bıraktığını ifade eden Michiko Deniz, kendisini de zorla Japonya'ya gönderdiğini öne sürmüştü.



Michiko Deniz, dilekçesinde, kızını götürerek, Japonya'daki eski hayatına dönmek istediğini belirtmiş, Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadede de kızını almak istediğini söylemişti.



Cumhuriyet Savcısı da anne ve babanın çocuğun kimde kalacağına birlikte karar vermeleri için süre tanımış, çocuğu geçici olarak dedesine vermişti.



Kader Deniz, Savcılık gözetiminde annesine gösterilmiş, bu sırada duygulu anlar yaşanmıştı.

