Japonya Başbakan'ı Türkiye'ye geliyor

Bugün Türkiye'ye gelecek olan Japonya Başbakan'ı Şinzo Abe, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Yapılacak olan görüşmelerde Türkiye'ye birçok sektörde yatırım önereleri sunacak olan Abe, Sinop'a yapılacak nükleer enerji santralının yanı sıra altyapı çalışmaları, uzay ve sağlık gibi konularda da işbirliği yapmak istediklerini açıkladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Şinzo Abe, 'Başbakan Erdoğan ile gerçekleştireceğimiz toplantıda, Japonya-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik somut politikalar hakkında detaylı görüşmeler yapmayı ve sonuç almayı ümit ediyorum' diye konuştu.

Türkiye ile Ekonomik İşbirliği Anlaşması'na yönelik ortak çalışma süreci ve Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın imzalanmasıyla ilgili projeleri de süratle yürütmek istediklerini belirtti.