Jantsa'da yeni yatırım planları

Jantsa Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Çerçioğlu, 2010'un ilk çeyreğinde otomotiv sektöründe canlanma beklediklerini söyledi.Çerçioğlu, yaptığı açıklamada, 2008 yılı 9. ve 10. ayında başlayan tüm dünya ülkelerindeki ekonomik daralmanın, üretiminin yüzde 75'ini ihraç eden Jantsa'yı diğer sektörlerden daha önce etkilediğini belirtti.2009 yılına ilişkin sipariş iptallerinin, Jantsa'nın kapasitesinin ancak yüzde 50-55 oranında kullanabilmesine neden olduğunu kaydeden Çerçioğlu, Jantsa'nın geçen yılın Eylül-Ekim aylarında 780 civarında çalışanıyla üretim yapmaktayken, bugün bu rakamın 550'ye civarına düştüğünü anlattı.Yaklaşık 11 ayda 230 çalışanın gerek kendi rızasıyla işten ayrıldığını, gerekse de işten çıkartıldığını dile getiren Çerçioğlu, işçilerinin nitelikli ve özel eğitimli olduğunu ifade ederek, “Jantsa her işçisi için ortalama 10 bin lira eğitim parası harcamıştır. Çünkü jant bir emniyet parçasıdır, can taşır. Dolayısıyla küresel krizin etkileri ortadan kalkmaya başladığı andan itibaren Jantsa, yine aynı işçileri istihdam edecektir. İşçilerimiz ilk fırsatta işlerinin başına dönecekler” dedi.Ticari araç, tarımsal araç ve iş makinesi jantı üretimi yaptıklarını kaydeden Çerçioğlu, düzenli olarak 60 ülkeye ihracat yaptıklarını, 60 ülkeden 180 müşterilerinin bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:“Şu anda yüzde 50 kapasiteyle üretime devam ediyoruz. Biz 2009 yılını komple kayıp bir yıl olarak görüyoruz. 2010'un ilk çeyreğinde otomotiv sektöründe canlanma tahmin ediyor ve bekliyoruz. Gerek Amerika, gerek Avrupa Birliği ve gerekse de diğer ülkelerin almış olduğu tedbirlerin meyvelerinin 2010 yılının ilk aylarında toplanmaya başlanacağını ve dünya ekonomisinin bir toparlanma içerisine gireceğini tahmin ediyoruz.”Krize rağmen yatırım planlarının bulunduğunu kaydeden Çerçioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Yatırım planlarımızı canlı tutuyoruz. Yatırıma başlama noktasında değiliz, ama bekletme noktasındayız. Öncelikle Jantsa'nın bir kapasite artırma projesi var. Bu projenin büyüklüğü yaklaşık 10 milyon avro. Bir de otomotivde yeni bir ürün segmentine girmek istiyoruz. Jantsa olarak, fren sistemleri üretmek istiyoruz. Bu da yaklaşık 5 milyon avroluk bir yatırım. Bunların fizibilitesi, planları tamamlandı. Fren sistemleri konusunda Türkiye'ye tekrar bir yabancı sermaye getireceğiz. Anlaşmaları yapıldı, ancak yabancı ortağımız Avrupalı bir üretici. Aynı şekilde otomotiv sektöründeki krizden bizler gibi etkilendiği için onlar da beklemedeler. İnşallah 2010 yılının ikinci yarısında her iki yatırımı hayata geçirmeyi planlıyoruz.Her iki yatırımın hayata geçmesi halinde yaklaşık 200 kişilik yeni bir istihdamın ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz.”Jantsa'nın kurucusu olan babası Şefik Çerçioğlu'nun Türkiye'de gördüğü ilk ekonomik krizin, bu kriz olmadığını da dile getiren Çerçioğlu, şöyle devam etti:“Babam, uzun sanayicilik döneminde 3-4 kez krizlerle mücadele etmek zorunda kalmış ve bu konuda da önemli tecrübeleri var. Bize de bu tecrübeleri ışık tutuyor, yol gösteriyor. Ancak son ekonomik kriz, daha önceki krizlere göre tabiatı açısından farklı. Daha önce yaşanan ekonomik krizler, Türk ekonomisinin kendi kırılganlığı sebebiyle 3-4 yılda bir kez girdiği ekonomik daralma ve küçülme şeklindeydi. Halbuki bu kriz, global bir kriz. Jantsa global bir oyuncu ve küresel bir marka haline geldi. Ancak her zaman olduğu gibi doğru tedbirler aldık. Daha önceden tecrübe ettiğimiz faaliyet azaltıcı ve karlılık artırıcı tedbirlerin hepsini süratle aldık. Tedbirleri alırken, herhangi bir şekilde popülist davranmadık.”