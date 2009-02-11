Jankovic'ten Federer'e yanıt



Sırp tenisçi Jelena Jankovic, dünya klasmanında erkeklerde 2. sırada bulunan İsviçreli raket Roger Federer için ''Herkes işine baksın'' dedi.



Dünya klasmanında bayanlarda 1 numaraya kadar yükselen Jelena Jankovic, İsveçreli raket Roger Federer'in yaptığı açıklamalara karşılık verdi.



Geçen yıl Ağustos ayında dünya klasmanında bayanlarda liderliğe yükselen Jankovic, Federer'in, ''Hayatında hiç Grand Slam şampiyonu olmamış bir tenisçi, dünya klasmanında ilk sıraya çıkamaz. WTA, puanları hesaplarken bunu dikkate almalı'' tarzındaki açıklamalarına cevap verdi.



Grand Slam şampiyonaları dikkate alındığında, sadece bir kez geçen yılki ABD Açık Tenis'te finale yükselme başarısı gösteren Jankovic, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, ''Federer, diğer insanları eleştirmek yerine, kendi kariyeriyle ilgilensin'' dedi.



Federer'in, bayan tenisçilerle uğraşmak yerine, 4,5 yıllık liderliğini kaptırdığı Rafael Nadal'ın mütevazılığından feyz almasını isteyen Jankovic, ''Nadal, büyük bir şampiyon, çok da alçak gönüllü. Kibarlığıyla da örnek alınacak bir kişi'' diye konuştu.



Federer'in de büyük bir şampiyon olduğunu, kimseyi birbirine düşürmek gibi bir amacının olmadığını ifade eden Sırp tenisçi, ''Ancak hala benimle niye uğraştığını anlamıyorum. İnsanlara saldırmaktan vazgeçmeli'' ifadelerini kullandı.



Jankovic, geçen ay düzenlenen Avustralya Açık'ta 4. turda turnuvadan elendiği için dünya klasmanında 3. sıraya düşmüştü.

