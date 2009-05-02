Jankovic'e Pennetta sürprizi



Jelena Jankovic, geçen yıl şampiyon olduğu Stuttgart Tenis Grand Prix'sinden bu kez çeyrek finalde elendi. Jankovic'i turnuva dışına gönderen Flavia Pennetta, yarı finalde dünya bir numarası Dinara Safina ile karşılaşacak.



Jelena Jankovic, sezonun toprak zeminde oynanan ilk kapalı kort turnuvası Stuttgart Grand Prix'sinde çeyrek final maçına iyi başladı.



Sırp tenisçi, ilk sette rakibi Flavia Pennetta'yı 6-2 mağlup etti. Ancak diğer setlere seri başı olmayan Pennetta damga vurdu. Maç boyunca 32 "winner" yapan İtalyan raket, her 2 seti de 6-4'lük üstünlükle tamamladı.



Dünya sıralamasında bir numaraya yükseldikten sonra ilk kez bir turnuvada boy gösteren Dinara Safina, çeyrek finalde daha rahattı. Rus tenisçi, İstanbul Cup'ın son şampiyonu Agnieszka Radwanska'yı 6-4 ve 6-2'lik setler ile eledi.



Turnuvanın diğer yarı final maçı, Safina'nın 2 yurttaşını karşı karşıya getirecek. 2 numaralı seri başı Elena Dementieva, Marion Bartoli'yi 3 sette geçti. Rus raket, ilk seti 6-2 kazandı. Bartoli 6-4'lük ikinci setle rakibini yakaladı; ama son sette de 3 oyundan fazlasını alamadı.



Svetlana Kuznetsova ise, son 8 turunda Gisela Dulko'yu 6-3 ve 6-2'lik setlerle saf dışı bıraktı ve yarı finalde yurttaşı Dementieva ile karşılaşmaya hak kazandı.