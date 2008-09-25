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Spor

Jankovic-Wozniak: 2-0

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Çin Açık 2. tur mücadelesinde, turnuvanın 1 numaralı seribaşı raketi Sırp Jelena Jankovic, Kanadalı tenisçi Aleksandra Wozniak'&#

25 Eylül 2008 03:00

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Çin Açık 2. tur mücadelesinde, turnuvanın 1 numaralı seribaşı raketi Sırp Jelena Jankovic, Kanadalı tenisçi Aleksandra Wozniak'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.


Bu sezon istikrarlı bir oyun sergileyen Jankovic, sezonun son Grand Slam turnuvası olan ABD Açık'ta final oynamış ama Serena Williams'a elenmekten kurtulamamıştı.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dünya sıralamasında 2. sıradaki yerini koruyan Sırp raket, Çin'de zafere ulaşmak için emin adımlarla ilerliyor.

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