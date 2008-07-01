T24 LogoT24 Logo
Spor

Jankovic veda etti

Wimbledon Tenis Turnuvasında tek beyenlerde Taylandlı raket Tamarine Tanasugarn'a iki numaralı seri başı Jelena Jankovic'i 2-0 yenerek bir üst tura çıkarken, tek erkeklerde bir numaralı seri baş

01 Temmuz 2008 03:00

Sezonun 3. ''Grand Slam'' mücadelesi olan 126. Wimbledon Tenis Turnuvası, dördüncü tur maçlarıyla devam etti. İngiltere'nin başkenti Londra yakınlarındaki Wimbledon Tenis Kulübü Kortları'nda düzenlenen toplam 14 milyon 966 bin avro ödüllü turnuvanın yedinci gününde, 2 numaralı seribaşı Sırp Jelena Jankovic, Tamarine Tanasugarn'a 2-0 yenilerek çeyrek final vizesi alamadı.


Tek bayanlarda turnuvanın 2 numaralı seribaşı Sırp Jelena Jankovic, Taylandlı rakibi Tamarine Tanasugarn'a 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilerek, 1 numaralı seribaşı Rus Ana Ivanovic gibi tenis otoritelerini şaşırttı. Turnuvaya veda eden bir diğer sürpriz isim ise 4 numaralı seribaşı Rus Svetlana Kuznetsova oldu. 2004 yılının ABD Turnuvası şampiyonu Kuznetsova, 14 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska'ya 6-4, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenilmekten kurtulamadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24