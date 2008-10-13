Jankovic tutulamıyor





Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Kremlin Cup final mücadelesinde dünyanın bir numaralı raketi Jelena Jankovic, Rus Vera Zvonavera'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, üç haftada 3. şampiyonluğuna ulaştı.



Maça çok iyi başlayan Sırp raket ilk seti rahat bir şekilde 6-2 kazandı. İkinci sette daha çok zorlanmasına rağmen, Jankovic bu seti de 6-4 alarak, şampiyon oldu.



23 yaşındaki Sırp raket daha önce Çin Açık'ı ve en son da Porsche Grand Prix'sini kazanmıştı. Jankovic bu yıl 4. tekler şampiyonluğuna uzandı.



