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Spor

Jankovic tutulamıyor

Jelena Jankovic, Rus Vera Zvonavera'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, üç haftada 3. şampiyonluğuna ulaştı.

13 Ekim 2008 03:00



Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Kremlin Cup final mücadelesinde dünyanın bir numaralı raketi Jelena Jankovic, Rus Vera Zvonavera'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek, üç haftada 3. şampiyonluğuna ulaştı.

Maça çok iyi başlayan Sırp raket ilk seti rahat bir şekilde 6-2 kazandı. İkinci sette daha çok zorlanmasına rağmen, Jankovic bu seti de 6-4 alarak, şampiyon oldu.

23 yaşındaki Sırp raket daha önce Çin Açık'ı ve en son da Porsche Grand Prix'sini kazanmıştı. Jankovic bu yıl 4. tekler şampiyonluğuna uzandı.

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