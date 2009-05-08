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Spor

Jankovic havlu attı

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda son şampiyon Jelena Jankovic, çeyrek finalde elendi.

08 Mayıs 2009 03:00


Roma Açık Tenis Turnuvası'nda son şampiyon Jelena Jankovic, çeyrek finalde elendi. Jankovic'i yenen Svetlana Kuznetsova'nın yanı sıra dünya klasmanının bir numarası Dinara Safina, Venus Williams ve Victoria Azarenka da yarı finale yükseldi. 

Roma Açık Tenis Turunvası'nda son şampiyon unvanıyla üç numaralı seribaşı olarak mücadele eden sırp Jelena Jankovic, çeyrek finalde finalde Rus Svetlana Kuznetsova'ya yenilmekten kurtulamadı. Kuznetsova, ilk seti 6-1, ikinci seti ise 7-3'lük tie break ile kazandı.

Kuznetsova'nın yarı finaldeki rakibi Belaruslu Victoria Azarenka olacak. 6 numaralı seribaşı Azarenka, çeyrek finalde 16 numaralı seribaşı Estonyalı Kaia Kanepi'yi 7-6 ve 6-3'lük iki setle mağlup etti.

Dünya klasmanının bir numarası Dinara Safina ise, seribaşı olmayan rakibi İspanyol Maria Jose Martinez Sanchez karşısındaki çeyrek final maçına kötü başladı ve ilk seti 6-4 kaybetti. Ancak, sonra toplarlanan Safina ikinci seti 6-3 kazandı, üçüncü sette de rakibine oyun vermeyerek yarı finale yükseldi.

Safina , yarı finalde 4 numaralı seribaşı ABD'li Venus Williams ile karşılaşacak. Venus Williams, Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 6-1 ve 6-2'lik iki setle yenerek yarı finalist oldu.

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