Jandarmaya keskin nişancı dürbünü alınıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) unsurlarının ihtiyaç duyduğu askeri mühimmat malzemelerini karşılayan MKEK Genel Müdürlüğü ''keskin nişancı tüfeği dürbünü'' tedariği ile ilgili çalışmaları ihale aşamasına getirdi.

MKEK Genel Müdürlüğü tarafından uluslararası düzeyde yapılacak ihaleyle, Jandarma Genel Komutanlığı için ve NATO standartlarına uygun olarak 110 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü alınacak.

6 Kasım 2009 tarihinde MKEK Genel Müdürlüğü ikmal daire başkanlığında yapılacak ihale kapsamında alınacak tekliflerin geçerlilik süresi 90 gün süreli olacak.

Hazırlanan teknik şartnameye göre, ''açık ihale'' yöntemi ile yapılacak ihaleye MKEK Genel Müdürlüğünün belirlediği kriterlere sahip olan ve bu konuda kendilerinden istenen tüm belgeleri eksiksiz olarak tamamlayan firmalar katılarak teklif verebilecek.



-ÖZELLİKLERİ-



Jandarma birimlerince birlikte hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak tedarik edilecek keskin nişancı dürbünlerin tamamı aynı tip marka ve modelde olacak. Dürbünlerde kullanılan metal parçalar paslanmaz ve korozyona dayanıklı malzemeden üretilmiş olacak.

Kurum envanterlerine daha sağlıklı bir şekilde kayıt altına alınabilmeleri için de alınacak dürbünlerin üzerinde ''imalat yılı'', ''seri numarası'', NATO stok numarası (varsa) gibi gerekli olan bilgiler de yer alacak.

Keskin nişancı tüfek dürbünleri, objektif mercek ünitesi, Oküler mercek ünitesi olacak dürbünler 3-12 arasında değiştirilebilir büyütme oranlarına sahip olacak.



-ÇEVREYE DUYARLI OLACAK-



Olumsuz bazı çevresel etkilere karşı da duyarlı olması istenen keskin nişancı tüfeği dürbünlerinin, ''nemli ortam'' ''titreşim'' ''daldırma'' ''toz ve kuma dayanıklılık'' , ''darbe'' ve ''depolama sıcaklığında'' istenilen özelliklerini de taşıması gerekiyor.

Son muayyene ve kabul testleri MKEK ile Jandarma Genel Komutanlığının uygun gördüğü personel tarafından yapılacak olan dürbünler, ''özel dizayn edilmiş'' çantalarda taşınabilir özelliklere sahip olup, beraberindeki aksesuarlarla birlikte 2 yıl süreyle garantili olacak.