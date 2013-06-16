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Jandarma'ya ait TOMA araçları devreye girdi

Polisle eylemciler arasındaki çatışma devam ediyor. Göstericileri dağıtmak için Jandarma'ya ait TOMa araçları da devreye girdi

16 Haziran 2013 05:18

Gezi Parkı'nda yapılan müdahalenin ardından, parktaki direnişçiler Gümüşsuyu, Talimhane kapatıldığı için Harbiye yönüne kaçtı. Binlerce eylemci TRT binası önü ile Askeri Müze arasında polisle çatışma halinde.

Saat 02:00 sıralarında Sıraselviler'de polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Polis TOMA'larla su sıkıp biber gazı ile kalabalığı dağıtmaya çalışıyor. Tarlabaşı'nda da polisle göstericiler arasında sıcak temas devam ediyor. Gaz bombaları nedeniyle sağlık sorunları yaşayanlar çevredeki otellere kaçıp sığınmaya çalışıyor. Göstericileri dağıtmak için Jandarma'ya ait TOMA araçları da devreye girdi. Göstericilere tazyikli su ile müdahale ediyorlar.

Gezi Parkı’nda yapılan müdahalenin ardından, parktaki direnişçiler Gümüşsuyu, Talimhane kapatıldığı için Harbiye yönüne kaçtı. Binlerce eylemci TRT binası önü ile Askeri Müze arasında polisle çatışma halinde. Eylemciler yol ortasındaki demir parmaklıkları sökerek büyük barikatlar oluşturdu. Ancak polis burada çok yoğun gaz kullanıyor. Kalabalık grup, zaman zaman sloganlar atarak polisi ve hükümeti protesto ediyor. Kimi zaman hep birlikte '10 Yıl Marşı' söyleniyor. Atılan gazlardan fenalaşanlar civardaki otellere ve dükkanlara sığınıyor.

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