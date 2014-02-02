'Jandarmanın tekmesiyle akciğeri yırtıldı' iddiası

İzmirli Salim Tırpan, Aydın’da kız kardeşinin düğün gecesinde yaşanan kavgaya müdahale eden jandarma ekibiyle tartıştığını, bu sırada kendisini biber gazıyla etkisiz hale getiren jandarmanın tekmelemesiyle akciğerinde yırtılma olduğunu söyledi. Tırpan ölümden döndüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genelkurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı’na da dilekçeyle başvuran Salim Tırpan, hukuki yollardan hakkını arayacağını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Taylan Yıldırım'ın haberine göre, İzmir Karabağlar’da bir pizzacıda çalışan 35 yaşındaki Salim Tırpan, Kasım ayında Aydın’ın Karpuzlu İlçesi’nde kızkardeşi Ece Tırpan’ın düğün törenine katıldı. Düğün sırasında iki grup arasında yaşanan tartışmayı yatıştırdığını belirten Tırpan, ihbar üzerine adrese gelen jandarma ekibine de önemli bir durum olmadığını kendilerinin sorunu aralarında hallettiğini söyledi. Ancak ekiplerin işlem başlatmaları gerektiği yönündeki sözleri üzerine Salim Tırpan ile astsubay A.A. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre biber gazı sıkılarak yere yatırılan Tırpan, jandarma tarafından tekmelendi. Gözaltına alınan ve karakola götürülen Tırpan, ifadesi alındıktan sonra savcının da talimatıyla alkollü olduğu gerekçesiyle para cezası yazılıp, serbest bırakıldı.

Akciğerinde yırtık çıktı

Düğünün ardından İzmir’e dönen Salim Tırpan, iki gün sonra evinde fenalaşınca, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil servisteki kontrolleri sırasında akciğerinde yırtık tespit edilen Tırpan, hemen ameliyata alındı. Burada hem akciğerindeki yırtık dikildi hem de nefes alabilmesi için tüp takıldı. Hastanede 6 gün tedavi gören Salim Tırpan, taburcu olmasının ardından hukuk mücadelesi başlattı.

Bu sırada rahatsızlığından ve tedavi sürecinden dolayı işsiz de kalan Salim Tırpan, hastaneden aldığı raporlarla birlikte ilk olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ardından da hazırladığı dilekçeleri, Genelkurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderdi. Mücadelesine sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Salim Tırpan şunları söyledi:

"Kız kardeşimin en mutlu gecesinde bir aksilik yaşandı. Ama kendi aramızda halletmiştik. Jandarma geldi, illa olayı resmiyete dökmek istedi. Bu kez ben onlarla tartıştım. Gözaltına alındım, tartaklandım. Akciğerim yırtılmış. Ölümden döndüm. Hakkımı hukuksal yollardan sonuna kadar arayacağım. Hiçkimsenin böyle davranmaya hakkı yok. Olaya müdahale eden komutan da benden şikayetci olmuş, hakaret ve tehtit ettiğimi öne sürmüş. İkimiz de yargılanalım. Kim suçluysa ortaya çıkar ve cazasını çeker. Ama böyle keyfi uygulamalar olmamalı."