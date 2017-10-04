Jandarmanın minik konukları

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA İl Jandarma Komutanlığı, 3 Ekim Dünya Çocuklar Günü etkinlikleri kapsamında kapılarını çocuklara açtı. Kobra tipi zırhlı araç ile MI 17 helikopterini inceleyen çocuklar daha sonra lunaparka ve hayvanat bahçesine götürüldü.

Orhaneli İlçesi Yakuplar Mahallesi İlkokulu ile Bursa\'da çeşitli okullarda öğrenim gören şehit ve gazi çocuklarından oluşan 22 kişilik öğrenci grubu, İl Jandarma Komutanlığı\'nda ağırlandı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu tarafından karşılanan çocuklar, jandarma personelinin kullandığı silah ve teçhizatları inceleyip, bomba arama köpeği \'Çomak\' ile uyuşturucu madde arama köpeği \'Roket\'in yaptığı gösteriyi izledi.

Kobra tipi zırhlı araç ile MI 17 helikopterine de binen çocuklar bol bol fotoğraf çektirdi. Karagöz ile Hacivat gösterisi izleyen çocuklar, daha sonra hayvanat bahçesini gezip, lunaparkta eğlendi.



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