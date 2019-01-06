T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarmanın durdurduğu 2 araçta 19 ton kaçak midye bulundu

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR ile kamyonette toplam 19 ton kaçak midye bulundu

06 Ocak 2019 16:17

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Gemlik ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu TIR ile kamyonette toplam 19 ton kaçak midye bulundu. Araçların sürücüleri hakkında idari para cezası uygulanırken, 19 ton midye Gemlik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne teslim edildi.
Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, İstanbul\'dan İzmir\'e kaçak midye götürüleceği bilgisi alındı. Jandama ekipleri, gece Gemlik İlçesi Engürücük Mahallesi\'ndeki dinlenme tesisinde gerekli tedbirleri alarak beklemeye başladı. Saat 23.00 sıralarında yoldan geçen TIR ve kamyonet durduruldu. Araçların kasalarında yapılan aramalarda çuvallara doldurulmuş toplam 19 ton kaçak midye bulunarak, el konuldu. Ele geçirilen 19 ton kaçak midye, Gemlik Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Araçların sürücüsü 2 şüpheliye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Feyzi SARIKAYAGEMLİK Bursa DHA BURSA GemlikTIRAraçlarınGemlik TarımOrmanMüdürlüğüne teslimGemlikJandarma KomutanlığıJandamaEngürücük MahallesiSaatMüdürlüğüFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24