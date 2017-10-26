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 Jandarmadan tombala baskını

  İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sancaktepe, Arnavutköy ve Sarıyer'de kumar oynatıldığı belirlenen yerlere eş zamanlı baskın düzenledi

26 Ekim 2017 13:04

 

İhsan YALÇIN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sancaktepe, Arnavutköy ve Sarıyer\'de kumar oynatıldığı belirlenen yerlere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda kumar oynadığı belirlenen 112 kişiye toplam 25 bin lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynatılan yerlerin sahibi 30 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. Baskın yapılan adreslerde 9 tombala makinası, 3  kamera, 5 televizyon, kayıt cihazı, yüzlerce tombala kartı, tombala malzemesi ile elektronik bilet ele geçirildi. 
Tombala oynatılan yerlerin dikkat çekmemek için villa, müstakil ev, lokanta ve Beach Clup gibi mekanlardan seçildiği belirlendi.
Ayrıca Arnavutköy\'de, bulunan lokantanın geçtiğimiz ay kumar oynatma suçundan mühürlenerek kapatılmasına rağmen, mührünün bozularak tekrar kumar oynatıldığı tespit edildi.

(FOTOĞRAF)

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