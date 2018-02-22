JANDARMA'DAN TARİHİ ESER OPERASYONU

* Roma ve Bizans dönemine ait paha biçilemeyen tarihi eserleri 1 milyon dolara satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait bin 981 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Aksaray’da D.C. ve G.Y\'nin kaçak kazı sonucu elde ettikleri Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri İstanbul’da 1 milyon dolara satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sırasında şüphelilerin İstanbul\'a geldiği belirlendi. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takibe alan jandarma, aracı Çekmeköy\'de durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bin 981 parça tarihi eser ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

PAHA BİÇİLEMEDİ

Ele geçirilen tarihi eserleri inceleyen İstanbul Arkeoloji Müzesi yetkilileri; eserlerin Roma ve Bizans dönemine ait paha biçilemeyecek değerde eserler olduğunu, Roma ve Bizans dönemlerinin aydınlatılamayan bazı dönemlerine ışık tutacağını belirttiler.

Görüntü Dökümü:

-JANDARMA KAMERASI

-Aracın takip edilmesi

-Araçta yapılan aramalar

-Tarihi eserler

-Adliyeye sevk edilmeleri

-Detaylar