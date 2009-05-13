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Jandarmadan, Tapu Sicil Müdürlüğü'ne baskın

Diyarbakır'da jandarma, rüşvet ve yolsuzluk ihbarları üzerine Tapu Sicil Müdürlüğü'ne baskın yaptı, bilgisayar kayıtlarına el koydu.

13 Mayıs 2009 03:00

Diyarbakır'da jandarmanın rüşvet alındığı ve yolsuzluk yapıldığı ihbarları üzerine Tapu Sicil Müdürlüğü'ne baskın yaptı, bilgisayar kayıtlarına el koydu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlüğü'nde rüşvet alındığı ve yolsuzluk yapıldığı ihbirları üzerine 4 ay önce teknik takip başlattı. Teknik takip ve yapılan araştırma sonucu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama izniyle Tapu Sicil Müdürlüğü'ne bugün saat 17.00 sıralarında baskın yapıldı. Çok sayıda jandarma görevlileri binaya girerek arama yaparken personelin büyük bölümünün dışarıya çıkmasına da izin verilmedi. Diyarbakır Valiliği'nin arka kısmında bulunan bina çevresinde güvenlik önlemi alndı.

Jandarma ekipleri Tapu Sicil Müdürlüğü'nde bazı belgelere el koyarken, bilgisayar kayıtları ile hard disklerini de kopyaladı. El konulan belgeler jandarma görevlileri tarafından araçlara taşınırken, arama çalışmalarının geç saatlere kadar sürebileceği belirtildi. (DHA)

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