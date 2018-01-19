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Jandarmadan sürücülere sıcak çorba

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sürücülere sıcak çorba ikramında bulundu

19 Ocak 2018 19:56

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan sürücülere sıcak çorba ikramında bulundu.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erzincan- Sivas karayolu Kızıldağ mevkiindeki, yoğun kar yağışı ile ulaşıma kapanan karayolunda mahsur kalan sürücülere kısa sürede ulaştı. Devam eden kar yağışı altında jandarma ekiplerinin tencere ile getirdiği çorba, yolda mahsur kalan sürücülere ikram edildi. Sürücüler, jandarma ekiplerine nazik davranışlarından dolayı teşekkür etti.

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