Jandarmadan kaçan araçtan 6 bin paket kaçak sigara çıktı

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi\'nde, sürücüsü jandarmanın \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan hafif ticari araçta gümrük kaçağı 6 bin paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinde temin edilen kaçak sigaraların hafif ticari araçla Şanlıurfa’ya götürüleceği bilgisi üzerine Siverek\'in Büyükkazanlı- Çiftçiler mahallesinde kontrol noktası oluşturdu. Kaçak sigaraları taşıyan sürücü S.O., jandarmanın \'dur\' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından Siverek- Viranşehir karayoluna giren aracın önü kesilerek durduruldu. Sürücü S.O.\'nun gözaltına alındığı araçta yapılan aramada ise, gümrük kaçağı 6 bin paket sigara ele geçirildi.



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