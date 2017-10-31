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Jandarmadan kaçan araçtan 6 bin paket kaçak sigara çıktı

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi'nde, sürücüsü jandarmanın 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan hafif ticari araçta gümrük kaçağı 6 bin paket sigara ele geçirildi

31 Ekim 2017 14:42

SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi\'nde, sürücüsü jandarmanın \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sonucunda durdurulan hafif ticari araçta gümrük kaçağı 6 bin paket sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinde temin edilen kaçak sigaraların hafif ticari araçla Şanlıurfa’ya götürüleceği bilgisi üzerine Siverek\'in Büyükkazanlı- Çiftçiler mahallesinde kontrol noktası oluşturdu. Kaçak sigaraları taşıyan sürücü S.O., jandarmanın \'dur\' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından Siverek- Viranşehir karayoluna giren aracın önü kesilerek durduruldu. Sürücü S.O.\'nun gözaltına alındığı araçta yapılan aramada ise, gümrük kaçağı 6 bin paket sigara ele geçirildi.

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