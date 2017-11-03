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Jandarmadan kaçak sigara ve esrara geçit yok

KAYSERİ, (DHA) -  KAYSERİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ile 20 gram toz esrar ele geçirildi

03 Kasım 2017 21:12

KAYSERİ, (DHA) -  KAYSERİ\'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara ile 20 gram toz esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Talas ilçesinde yaptığı yol uygulamasında durdurulan 2 otobüsün birinde H.A., Ö.M ve E.H. ait çantada  2 bin 810 paket gümrük kaçağı sigara, bir başka otobüste ise M.A.\'ya ait çanta içinde 20 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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