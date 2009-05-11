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Yaşam

Jandarmadan Bitez Belediyesi'ne baskın

11 Mayıs 2009 22:39

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Belde Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda, muhasebe, fen ve imar işleri ile yazıişleri müdürlüklerindeki bazı evraklara el konuldu.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı sivil ekipler, savcılığın talimatı üzerine, bugün saat 17.00 sıralarında Bitez Belediyesi'ne geldi. Belediyenin muhasebe, fen ve imar işleri ile yazıişleri müdürlüklerinde arama yapan jandarma ekipleri, klasörler dolusu evrağa el koydu. Evraklarda, savcılığa gelen şikayetler üzerine 2008 yılına dönük olarak, Yalı Mahallesi, Aktur Sitesi ve sahil şeridinde imar yolsuzluğu yapılıp, rüşvet alındığı, çeşitli ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarının araştırılacağı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında, ANAVATAN'lı eski Belediye Başkanı Halil İbrahim Filis, Muhasebe Müdürü R.Ş., Fen ve İmar İşleri Amiri Ş.A.'nın ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.


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