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Jandarmada yeni dönem: Kayık kep tarih oldu

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yeni üniformayı kullanmaya başladı

25 Aralık 2017 12:33

İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasının ardından yeniden yapılanma ve uyum sürecini devam ettiren Jandarma Genel Komutanlığı’nda yeni bir düzenleme daha yürürlüğe girdi.

Yayımlanan genelgeyle 1 Ocak itibariyle Jandarma personeli artık eski yeşil üniformanın yerine renk ve model olarak her birim için ayrı tasarlanan siyah ve hakinin çeşitli tonlarındaki üniformaları giyecek.  Pilot uygulamalar şimdiden başladı.

Komutan giymeye başladı

Yeni üniformaların pilot olarak bazı birliklerde kullanılmasına başlandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de yeni üniformayı kullanmaya başladı. Özel harekat birimlerinin üniformaları da daha önceki üniformalardan farklı şekilde haki tonda olacak. Törenlerde kullanılacak üniformalar da farklı olacak.

“Kayık kep" tarih oldu

Yeni üniformalarla birlikte jandarmanın kullandığı “kayık kep” denilen kep modeli de tarihe karıştı. Yeni üniformalarla birlikte kep yerine bere kullanılacak.

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