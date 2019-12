JANDARMA’DA ŞENER ERUYGUR – GAZETECİ TOPLANTISI

ÜLKENİN BATIŞINI MI SEYREDECEĞİZ, OLMAZ ÖYLE ŞEY’

GAZETECİ: PAŞAM ÖZKÖK İLE KAFANIZDAKİLERİ YAPMAK ZOR

‘KUVVET KOMUTANLARI BLOK, AMA ÜSTÜNÜZ OLMAYINCA OLMUYOR’

GAZETECİLERE: TSK SİZİN KAFANIZDAKİ ŞEYLERİ DÜŞÜNÜYOR

DARBE YAPIN DEMİYORUZ AMA ŞÖYLE BİR DURUŞ PAŞAM’

GAZETECİ’DEN ERUYGUR’A: SİZ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI OLURSUNUZ

- GAZETECİ: BAŞBUĞ NASIL BİRİDİR?

- GENELKURMAY’DA ARTIK, BAŞKA SÖZE GEREK VAR MI?

‘ÖZKÖK SOYADINDA SAKATLIK VAR’ ESPRİSİ

DEĞERLENDİRME

Org. Şener ERUYGUR

İlhan SELÇUK

Org. Şener ERUYGUR

Org. Aytaç YALMAN

ERUYGUR: ÜÇ ARKADAŞIMLA BİRLİKTE YÜRÜME KARARI ALDIK

‘ARTIK BİZ YOLA ÇIKTIK’

DEĞERLENDİRME

ZAMAN OLARAK NEDİR? AYLAR, HAFTALAR, GÜNLER?

DEĞERLENDİRME

‘AMASYA TAMİMİ GİBİ KESİN BİR BAŞLANGIÇ’ YAPILACAK

DEĞERLENDİRME

Tuğgeneral Levent ERSÖZ…

salı günüEtimesgut Jandarma Eğitim ve Spor Tesislerinde (JEST) sohbet..saat 17.15-20.00 arası..ŞE- arkadaşlar şöyle bir araya gelelim, ne oluyor, ne yapabiliriz, enerjimizi nasıl birleştirebiliriz, bir konuşalım dedim...ama,.....-Nedir, nasıl bir şey düşünüyorsunuzŞE-Valla paşam bu dediğiniz zor. Bu kuruluşları, kişileri bizlerin bir araya getirmesiyle alınacak bir sonuç göremiyoruz biz...... Şimdi biz yazdık, şu gazetede şu kadar yazar, ötekinde bu kadar yazar... Köşelerinde yazarlar, ama sonuç alınabilmesi için gazetenin bir yayın anlayışı olarak buna sahip çıkması lazım.O zaman çoğalır bu iş...ŞE- arkadaşlar haklısınız da, ne yapacağız, ülke batıyor, size söyleyeyim...Olamaz böyle bir şey.-o konuda haklısınız. Bizler de yazıyoruz... melesa Kıbrıs, gitti gider..ŞE- evet Kıbrıs gidiyor... İş onunla da kalmayacak, arkasından Ege gelecek, sonra Güneydoğu'yu tartışılır hale getirecek... Gidiş bu... Ama öte yandan da. Bana gelen tepkilerden, gidince karşılaştığım manzaradan bunu görüyorum.....-Kıbrıs’ta ne yapılabilirŞE- şimdi biz Rauf DENKTAŞ'a büyük destek veriyoruz. Adam hakkını yememek lazım kahramanca mücadele ediyor. hem içeriye karşı hem dışarıya karşı... örneğin ben ayda en az 2-3 kez arıyorum kendisini, aman ha sağlam durun diyorum..- New York’ta bir şeyler oluyor... bu aşamda ne yapmak lazımŞE- tabii oradaki gelişmeleri izliyoruz. Çıkan sonuca göre bir şey yapmak gerekiyor. Belki yazılı bir metin,, öyle bir şey olabilir..-Paşam sizi çok iyi anlıyoruz. Belki bizimle her şeyi bütün açıklığıyla paylaşamayacaksınız ama, şöyle bir gerçek var ortada;... önce orada bir şey yapmak..ŞE- öyle mi görüyorsunuz..- Evet... Bu bir tek bizim görüşümüz değil. inanın buna. Sokakta her yerde insanlar böyle konuşuyor..ŞE- nasıl konuşuyor- Yani sizin de kulağınıza gelen şeyler...... Hükümetle anlaştı deniyor..- evet, her yerde... Burada bizim gördüğümüz bir şey var...- Zorunda da, öyle olmuyor işte... En tepe böyle olunca, altındakiler ne yaparsa yapsın, işte öyle bir çıkış deniyor... Olmuyor, istenen sonucu vermiyor. Biz yıllardır ülkede olup bitenleri izliyoruz. Bir genelkurmay başkanının değil yüksek sesle görüşünü anlatması, şöyle kaşını çatması yeter.siz bir araya geldiğinizde kendisine bunları söylemiyor musunuzŞE-..- Söylersiniz de, acaba şöyle açık açık konuşuyor musunŞE- Konuşuyoruz, söylüyoruz... Bizde tabii bir kıta disiplini terbiyesi vardır. bir arkadaşım anlattı. Tümgenerallikten emekli... bir üstü ile pek çok görev yerinde birlikte olmuş. her seferinde komutan o olduğu için yanında pek konuşmamış... binbaşı olmuş öyle, Albay öyle, General olunca çıkışmış, ya komutanım hiç konuşmadan emekli olacağım' demiş... o hesap, biz artık general olunca ayrıca konuşuruz. Bu aşamadan sonra benim kaybedecek neyim var? O yüzden her şeyi açık açık konuşuyorum..- Olur, olmaz ayrı konu,ŞE- ya o, siz gidin derse..- Diyemez... Tümünüzü karşısına nasıl alırŞE- evet, diyemez, ama...(uzun süre sustu, düşündü...-Siz Ağustos'ta emekli oluyor musunuzŞE-- paşam bu konuda sizi anlıyoruz ama, inanın bu iş yazarlardan çok gazete politikalarının işi... Mesela Genel Yayın Yönetmenleriyle de konuşun, patronlarla konuşun..ŞE- doğru da mesela bu'le ne konuşulur, konuşulur mu- haklınısınız.ŞE- (gülerek, özkök soyadını kastederek).....ŞE- evet, görüşüyoruz, bize gelince başka bir halde oluyorlar... Bir de tabii şaşırıyor insan,...ŞE- evet,... Orada da kardeşim adamlar resmen haberleri çarpıtıyorlar. Son Suriye olayı... Gazete haberlerine göre operasyon tamamen Emniyetin işi... Oysa biz yaptık. O Sabahın temsilcisini çağırdım, kardeşim yalan yazıyorsunuz dedim. Yüzlerine söyledim... Ne aşağılık iştir... Bu kadar teslimiyet... Biz bu gidişe tamamen seyirci kalamayız..ŞE- bir anlamda şöyle bir durum...ŞE-... Ne demiş Nazım HİKMET, sen yanmasan ben yanmasam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa..Söz konusu yazıda ‘’ ve ‘’ olarak tanımlanan şahsın sohbetin yeri, hitap şekli, konuşulan konular, Ağustos’ta emekli olması ve diğer notlardaki söylem ve ‘’ tanımlamalarıyla gösterdiği uyum dikkate alındığında dönemin Jandarma Genel Komutanı; ‘’in ise Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibiolduğu,Açık kaynaklarda yapılan araştırmadakararları üzerine dönemin Jandarma Genel Komutanıve Kara Kuvvetleri Komutanı’ın görev sürelerinin sona erdiği,Görüşmede Mustafa BALBAY ile birlikte bir/birkaç gazeteci daha olduğu değerlendirilmektedir.... Meclisin karşısında 10.30-12.0SE-İS-. Üye sayısı 100 bini üzerinde şube sayısı 503 olmuş...... Ben Aydın'a gittiğimde dönerken bu aklıma geldi..SE-Burada arkadaşımızher şeyi notc ediyor. Bilgi de verecek... İlk iş olarak... Konuştuk onlarla da. hani dedim ya yüzde 1 yüzde 99'a uymak zorunda.İS-SE-... İlk iş olarak mart ayında 3 martta bunu yaparken, Denktaş’a da omuz vermek gerekli.. Belki onu da çağırırız, bizler dinleyici bölümünde otururuz..- Kıbrıs'ta ne oluyor sizceSE- işte orada ne olduğu tam olarak bize de bilgi vermiyorlar- Bir bildirinin söz konusu olacağını söylemiştiniz..SE- İşte onu biraz yazılıp çizildikten sonra yapmak istiyoruz. Şimdi, komutana, Köşk'e bilgi verildiği onların kabul ettiği söyleniyor. Bizde böyle bir bilgi yok. Yani böyle olduğuna ilişkin bir bilgi yok.konuşmasındaki o bölüm çok önemli..İS-..SE-İS-Yurtsever, buna inanın...İstanbul gibi bir yerde belediye başkanlığı yapıyorsanız, burası bir de yeni imara açılan bir yerse bazı işleri racon keserek yapmanız gerekir.SE-Bazen gece birden uyanıyorum ve ne yapmak lazım diye hayıflanıyorum..”Söz konusu yazıda ‘’ olarak belirtilen şahsın görüşmenin yeri, içeriği ve diğer notlarla benzerliği dikkate alındığında (olduğu, ‘’ olarak belirtilen şahsın ise Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibiolduğu, incelemenin geneli dikkate alındığında ise ‘’ isimli şahsın Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı ‘’, ‘’ isimli şahsın ise ‘’ olduğu değerlendirilmiştir .Açık kaynaklarda yapılan araştırmada,tarihinde Atatürkçü Düşünce Derneğinin Ankara Ticaret Odasında ‘Hilafet’in İlgası ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 80.yılı ile günümüz Türkiye’si’ konulu panele Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve bazıgörülmüştür.akşamları..- Biz inanın endişeli değiliz. rahatladık....- Saat saat durum... Artık çok netleşmiş görünüyor.....”Söz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı diğer notlar göz önüne alındığında görüşmenin 2004 yılında yapıldığı ve bu nedenle söz konusu tarihin ’olduğu değerlendirilmiştirile görüşme... Heyecanlılar.- Atacağımız adım çok önemli. Bunu bir anlamda... Ama aynı gün Denktaş’ın da olması ciddi bir durum. Denktaş’ın öne geçmemesi gerekiyor- öyle diyorsunuz ama, Denktaş zaten gündemde o öne geçer..- Biz asıl bu toplantının öne çıkmasını istiyoruzSöz konusu yazıda yıl belirtilmediğinden dolayı takvim üzerinde yapılan incelemede 25 Şubat’ın 2004 yılında Çarşamba gününe rast geldiği ve bu nedenle söz konusu görüşmenin “Açık kaynaklarda yapılan araştırmadaulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olduğu, 22 Haziran 1919’da tüm mülki amir ve askeri komutanlara telgrafla ulaştırıldığı görülmüştür.Ayrıca açık kaynaklarda ve incelemenin genelindenisimli şahsın belirtilen tarihte Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı’ isimli şahsın ise Levent ERSÖZ ile beraber çalışan bir askeri personel olduğu değerlendirilmiştir.