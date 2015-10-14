Jandarma ve polisin izinleri iptal

1 Kasım seçimleri öncesi güvenlik toplantılarına devam eden İçişleri Bakanlığı, seçim güvenliği, artan terör olayları, Ankara’daki canlı bomba saldırısının ardından üst düzey önlemlerin alınmasına yönelik adımlar attı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yapılan değerlendirmelerin ardından 81 il valisi ve emniyet müdürleri, Jandarma Bölge Komutanları, Emniyet Genel Müdürü, daire başkanlarını da kapsayacak şekilde tüm izinler seçim sonrasına kadar iptal edildi. İllerde görev yapan emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve birim amirleri de dahil olmak üzere tüm polis ve jandarma personelinin de izinleri kaldırıldı. Mazeret veya rapora bağlı talep edilen izinlerin ise acil durumların (büyük hastalık, ölüm gibi) dışında kabul edilmeyeceği belirtildi.