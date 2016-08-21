Jandarma üniforması değişti

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, tüm işlemleriyle İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak göreve yapacağı kararının ardından bu kapsamda üniformaların da değişeceği açıklandı.

Kıyafet değişikliğinde haki renkten vazgeçileceği ve mavi ile lacivert renklerinin kullanılacağı belirtilen Jandarmanın yeni üniformaları ilk kez görüntülendi.

Mavi ve lacivert renklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı üniformaları sosyal medyada beğenenlerin yanında zabıta üniformasına benzeterek eleştirenler de oldu.