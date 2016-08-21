T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Jandarma üniforması değişti

Mavi ve lacivert renklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı üniformaları sosyal medyada beğenenlerin yanında zabıta üniformasına benzeterek eleştirenler de oldu

21 Ağustos 2016 01:03

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, tüm işlemleriyle İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak göreve yapacağı kararının ardından bu kapsamda üniformaların da değişeceği açıklandı.

Kıyafet değişikliğinde haki renkten vazgeçileceği ve mavi ile lacivert renklerinin kullanılacağı belirtilen Jandarmanın yeni üniformaları ilk kez görüntülendi.

Mavi ve lacivert renklerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı üniformaları sosyal medyada beğenenlerin yanında zabıta üniformasına benzeterek eleştirenler de oldu.

 

ETİKETLER

DarbeDarbe girişimiJandarmaÜniforma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24