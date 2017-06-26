Jandarma Okullar Komutanlığındaki darbe girişimi davası başlıyor

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında yaşanan eylemlerle ilgili 317 sanığın yargılanacağı davanın görülmesine 28 Haziran Çarşamba günü başlanacak.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda 19 Temmuz'a kadar görülecek davada, bir kısmı tutuklu 317 sanık, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "askeri komutanlıkların gasbedilmesi", "askeri komutanlığı terk emrine uymama" suçlamasıyla yargılanacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kursiyer teğmenler Abdulbaki Bağış, Cengiz Çekli, Emir Umurcan Avşar, Fazlı Çaydaş, Hacı Veli Yılmaz, Mehmet Çekiç, Muhammed Üçoluk, Numan Haktanıyan, Sercan Arı, Tarık Görener, Volkan Piri, Yahya Gümüş ve Zeki Kaya, sanıklar arasında bulunuyor.

Şüpheli kursiyer teğmenlerin içtima alanına toplandıkları, şüpheli Tarık Görener'in kursiyerlere hitaben, "Arkadaşlar, bugün çok önemli bir gün. Artık kursiyer değilsiniz, teğmensiniz. Teğmen gibi davranın, çocuk gibi davranmayın. Ülkenin geleceğini siz belirleyeceksiniz. Birazdan farklı komutanlarınız gelecek, onların emirlerine harfiyen uyun. Ateş olursa ateşle karşılık verin. Hiç kimse emirlerin dışında hareket etmesin, kimsenin telefonunu açık görmeyeceğim, ışık dahi görürsem o telefonu alır, kırarım." ifadelerini kullandığı iddianamede yer aldı.

8'li gruplara ayrıldılar

İddianameye göre, önceden hazırlanan, görev yerlerinin belirlendiği isim listelerinin bulunduğu belgeler, poşet içinde şüpheli Ramazan Akkuş tarafından getirildi. Şüpheli jandarma kursiyer teğmenler, önceden hazırlanan plan uyarınca bu listeler doğrultusunda 8 kişilik gruplar halinde darbeye yönelik faaliyet yürüttü.

638 sayfalık iddianamenin ilk bölümünde, FETÖ'nün genel yapısı ayrıntılı incelenirken, ikinci bölümünde örgütün TSK'daki yapılanması, üçüncü bölümünde de olay, şüphelilerin eylemleri, planlama, Jandarma Genel Komutanlığındaki darbeye kalkışma eylemi ve şüphelilerin hukuki durumları anlatıldı.

İddianameye göre, 15 Temmuz günü Jandarma Okullar Komutanlığında görev yapan şüpheliler ile başka birliklerde görev yapıp darbe teşebbüsü kapsamında Jandarma Okullar Komutanlığına gelen sivil kıyafetli asker şüpheliler, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, Beytepe'deki Jandarma Okullar Karargahı'nın işgalini gerçekleştirdi. İşgal kapsamında nizamiye bölgesinin giriş ve çıkışlarını engelleyerek, karargah içinde bulunan cephaneliği açtı ve darbeci diğer şüphelilere mühimmat dağıtarak darbe teşebbüsünü gerçekleştirdi.