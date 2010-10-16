Jandarma ödeneğinde Ergün Poyraz'ın da kitapları çıktı

T24 - Ergenekon davası sanıklarından emekli Orgeneral Şener Eruygur’un komutanlığı döneminde jandarmaya aynı davanın tutuklu sanıklarından Ergün Poyraz’ın kitabından da satın alındığı ortaya çıktı.



Eruygur’un Jandarma Genel Komutanı olduğu 2002-2004 dönemde örtülü ödenekten 7.5 milyon lira harcandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, ödeme yapılanlar arasında “Musa’nın Gülü” ve “Musa’nın Çocukları” isimli kitapların yazarı Ergün Poyraz’ın da adı geçmişti. Hürriyet'in haberinde soruşturmada, Poyraz’ın çok sayıda kitabının 400 askeri birlik tarafından satın alındığını gösteren faturalar bulundu. Faturalardan biri, Kardak Eğitim ve Kültür Hizmetleri şirketinin, Poyraz’ın “AKPapa’nın Temel İçgüdüsü” kitabının 400 tanesi için Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliği’ne kestiği 3 bin 700 TL’ye ait. Afyon Hava Meydan Komutanlığı’na kesilen faturada kitaplar arasında Poyraz’ın “Hilafet Ordusundan Arap Kürt Partisi’ne”, “Patlak Ampul” isimli kitaplarından birer adet yer alıyor.