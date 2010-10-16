T24 LogoT24 Logo
Gündem

Jandarma ödeneğinde Ergün Poyraz'ın da kitapları çıktı

Emekli Org. Eruygur’un komutanlığı döneminde jandarmaya aynı davanın tutuklu sanıklarından Ergün Poyraz’ın kitabından da satın alındığı ortaya çıkt

16 Ekim 2010 03:00

T24 - Ergenekon davası sanıklarından emekli Orgeneral Şener Eruygur’un komutanlığı döneminde jandarmaya aynı davanın tutuklu sanıklarından Ergün Poyraz’ın kitabından da satın alındığı ortaya çıktı.


Eruygur’un Jandarma Genel Komutanı olduğu 2002-2004 dönemde örtülü ödenekten 7.5 milyon lira harcandığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, ödeme yapılanlar arasında “Musa’nın Gülü” ve “Musa’nın Çocukları” isimli kitapların yazarı Ergün Poyraz’ın da adı geçmişti. Hürriyet'in haberinde soruşturmada, Poyraz’ın çok sayıda kitabının 400 askeri birlik tarafından satın alındığını gösteren faturalar bulundu. Faturalardan biri, Kardak Eğitim ve Kültür Hizmetleri şirketinin, Poyraz’ın “AKPapa’nın Temel İçgüdüsü” kitabının 400 tanesi için Jandarma Genel Komutanlığı Genel Sekreterliği’ne kestiği 3 bin 700 TL’ye ait. Afyon Hava Meydan Komutanlığı’na kesilen faturada kitaplar arasında Poyraz’ın “Hilafet Ordusundan Arap Kürt Partisi’ne”, “Patlak Ampul” isimli kitaplarından birer adet yer alıyor.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24