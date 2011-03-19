-JANDARMA KOMUTANLIĞINDAN FİŞEK ÇALINDI DİYARBAKIR (A.A) - 19.03.2011 - Diyarbakır'ın Hazro İlçe Jandarma Komutanlığında meydana gelen mühimmat hırsızlığı nedeniyle 10 ayrı yere operasyon düzenlendi. Operasyonda, İlçe Jandarma Komutanlığı deposundan çalındığı tahmin edilen 5 bin 813 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 23 Şubat'ta, Hazro İlçe Jandarma Komutanlığında meydana gelen mühimmat hırsızlığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen şahıslarla yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Hırsızlık olayıyla ilgili olarak Eğil ilçesine bağlı Haydan köyünde dün T.K'nın evine, bugün de saat 05.00'te Çınar ilçesine bağlı Alatosun beldesi Dağsuyu mezrası ve Ballıbaba köyünde Y.A, R.A, S.K, Ş.K ve M.K'ye ait 9 ayrı yere operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlara kaydedildi: ''Yapılan operasyonlarda toplam 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet av tüfeği, 21 adet av tüfeği fişeği, 1 adet Vizör marka tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 71 adet tabanca fişeği ile Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı deposundan çalındığı değerlendirilen 5 bin 813 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir.'' Açıklamada, operasyonlardan 6 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.