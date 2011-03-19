T24 LogoT24 Logo
Gündem

JANDARMA KOMUTANLIĞINDAN FİŞEK ÇALINDI DİYARBAKIR (A.A)

19 Mart 2011 15:48

-JANDARMA KOMUTANLIĞINDAN FİŞEK ÇALINDI DİYARBAKIR (A.A) - 19.03.2011 - Diyarbakır'ın Hazro İlçe Jandarma Komutanlığında meydana gelen mühimmat hırsızlığı nedeniyle 10 ayrı yere operasyon düzenlendi. Operasyonda, İlçe Jandarma Komutanlığı deposundan çalındığı tahmin edilen 5 bin 813 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 23 Şubat'ta, Hazro İlçe Jandarma Komutanlığında meydana gelen mühimmat hırsızlığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen şahıslarla yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Hırsızlık olayıyla ilgili olarak Eğil ilçesine bağlı Haydan köyünde dün T.K'nın evine, bugün de saat 05.00'te Çınar ilçesine bağlı Alatosun beldesi Dağsuyu mezrası ve Ballıbaba köyünde Y.A, R.A, S.K, Ş.K ve M.K'ye ait 9 ayrı yere operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, şunlara kaydedildi: ''Yapılan operasyonlarda toplam 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet av tüfeği, 21 adet av tüfeği fişeği, 1 adet Vizör marka tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 71 adet tabanca fişeği ile Hazro İlçe Jandarma Komutanlığı deposundan çalındığı değerlendirilen 5 bin 813 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir.'' Açıklamada, operasyonlardan 6 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24