Jandarma karakolunda yaralanan er öldü

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Düzova Jandarma Karakolu'nda meydana gelen, bir uzman çavuşun şehit olduğu olayda yaralanan er İsmail Yılmaz'ın GATA'da yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA muhabirinin Çorum Jandarma Komutanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Düzova Jandarma Karakolu'nda meydana gelen, nedeni henüz belirlenemeyen, uzman çavuş Ahmet Surgun'un şehit olduğu olayda başından yaralanan er İsmail Yılmaz'ın tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yılmaz'ın cenazesinin yarın öğleden sonra Çorum'a getirileceği, ikindi namazını müteakip Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından askeri törenle Çorum Şehitliği'nde toprağa verileceği bildirildi.